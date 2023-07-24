Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 июля.

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, в Одессе облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Местами возможна облачность.

Ветер северный, 2-6 м/с.

Температура ночью 21–24 °С, днем ​​24–27 °С.

Температура морской воды — 22–23 °С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 58%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Небо будет покрыто облаками.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 15–21 °С, днем ​​29–32 °С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.