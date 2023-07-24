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Головной убор не помешает: какой будет погода сегодня в Одессе

24 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 июля.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 24 июля, в Одессе облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Местами возможна облачность.
  • Ветер северный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью 21–24 °С, днем ​​24–27 °С.
  • Температура морской воды — 22–23 °С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 58%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Небо будет покрыто облаками.
  • Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
  • Температура ночью 15–21 °С, днем ​​29–32 °С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.

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