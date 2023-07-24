Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 июля.

Головной убор не помешает: какой будет погода сегодня в Одессе
24 июля 2023 06:30
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 24 июля, в Одессе облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Местами возможна облачность.
- Ветер северный, 2-6 м/с.
- Температура ночью 21–24 °С, днем 24–27 °С.
- Температура морской воды — 22–23 °С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 58%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Небо будет покрыто облаками.
- Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
- Температура ночью 15–21 °С, днем 29–32 °С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.