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Голубці Одещини увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

23 грудня 2023 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Голубці Одещини увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Голубці Одещини. Фото: Одеський обласний центр української культури
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Голубці, що готують в Одеському регіоні, увійшли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Страва побутує на всій території області, починаючи з півночі й до крайнього півдня.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі української культури.   

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"Голубці — це одна з основних страв місцевої кухні Одещини. Знання, вміння та практики приготування та споживання голубців широко поширені як серед українців, так і серед  національних спільнот болгар, молдован, гагаузів та інших народів нашого краю", — йдеться у повідомленні. 

Традиції приготування голубців на півночі Одещини 

Там також зазначили, що голубці для Одещини — це не лише "конвертик" з капусти. Наприклад, на півночі Одещини — на Кодимщині, під час приготування голубців на весілля, господині сідають по колу, за спільною працею та співають народні та обрядові пісні й "крутять" голубці до 10 горщиків по 8-10 літрів. До начинки додають три види м’яса, а тушкують страву обов'язково в томатному соку домашнього приготування. 

Традиційні голубці. Фото: Одеський обласний центр української культури

Традиції приготування голубців на півдні регіону

На півдні Одеської області, Бессарабія — в селі Орлівка голубці мають назву "cармале". Готують їх переважно зі свіжого листя винограду, яке ошпарюють в окропі з сіллю, щоб воно стало м’яке й придатне до закручування. Начинку готують із рису, свинячого фаршу, додають цибулю, моркву, зелень та тушкують в казані на слабкому вогні.  А в болгарському селі Городні голубці мають назву "гушки". Це також пропарене листя винограду, але начинка складається з рису чи булгуру, готують їх з додаванням певних трав: кропу, петрушки, м’яти. 

"Вже сотні років традиційно це друга страва, яка подається в будні дні, до посту та є обов’язкового складовою святкового столу, ритуальних обідів, проводів тощо. Майже у кожної господині є свій рецепт приготування, який переходив у спадок з покон віків від старшого покоління до молодшого", — зазначили в Одеському обласному центрі української культури.

Сармале. Фото: Одеський обласний центр української культури

Нагадаємо, що дрогобицька сіль може потрапити до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Дрогобицька міська рада підготувала і направила до Міністерства культури необхідні документи.

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