Голубцы Одесчины вошли в список нематериального культурного наследия Украины

Голубцы Одесской области. Фото: Одесский областной центр украинской культуры

Голубцы, которые готовят в Одесском регионе, вошли в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Блюдо бытует на всей территории области, начиная с севера и до крайнего юга.

Об этом сообщили в Одесском областном центре украинской культуры.

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"Голубцы — это одно из основных блюд местной кухни Одесчины. Знания, умения и практики приготовления и потребления голубцов широко распространены как среди украинцев, так и среди национальных общин болгар, молдаван, гагаузов и других народов нашего края", — говорится в сообщении.

Традиции приготовления голубцов на севере Одесчины

Там также отметили, что голубцы для Одесчины — это не только "конвертик" из капусты. Например, на севере Одесчины — на Кодымщине, во время приготовления голубцов на свадьбу, хозяйки садятся по кругу, за общим трудом и поют народные и обрядовые песни и "крутят" голубцы до 10 горшков по 8-10 литров. К начинке добавляют три вида мяса, а тушат блюдо обязательно в томатном соке домашнего приготовления.

Традиционные голубцы. Фото: Одесский областной центр украинской культуры

Традиции приготовления голубцов на юге региона

На юге Одесской области, Бессарабия — в селе Орловка голубцы называются "сармале". Готовят их преимущественно из свежих листьев винограда, которые ошпаривают в кипятке с солью, чтобы они стали мягкими и пригодными к закручиванию. Начинку готовят из риса, свиного фарша, добавляют лук, морковь, зелень и тушат в котле на слабом огне. А в болгарском селе Городное голубцы называются "гушками". Это также пропаренные листья винограда, но начинка состоит из риса или булгура, готовят их с добавлением определенных трав: укропа, петрушки, мяты.

"Уже сотни лет традиционно это второе блюдо, которое подается в будние дни, к посту и является обязательной составляющей праздничного стола, ритуальных обедов, проводов и т.д. Почти у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления, который унаследовал испокон веков от старшего поколение до младшего", — отметили в Одесском областном центре украинской культуры.

Сармале. Фото: Одесский областной центр украинской культуры

Напомним, что дрогобычская соль может попасть в перечень нематериального культурного наследия Украины. Дрогобычский городской совет подготовил и направил в Министерство культуры необходимые документы.