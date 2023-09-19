Гострі кишкові інфекції в Одесі: діти становлять понад дві третини випадків

Дитина в лікарні. Фото: google

Кишкові інфекції залишаються серйозною проблемою для мешканців Одеси, зокрема для дітей. Протягом минулого тижня в місті виявились хворими 140 осіб, з яких 69% становлять діти.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Причини захворюваності

Основні фактори, що сприяють розповсюдженню інфекції, включають:

Некоректне готування та зберігання їжі: більшість випадків інфекцій пов'язані із вживанням домашніх страв, приготовлених з порушенням технології та зберігання.

Споживання немитих продуктів: недостатня гігієна при обробці овочів, фруктів і ягід може стати причиною зараження.

Порушення правил догляду за дітьми: неналежний догляд за дітьми може сприяти поширенню інфекцій серед них.

Аналіз навколишнього середовища

В Одесі проводять моніторинг циркуляції холерного вібріона в навколишньому середовищі та здійснюють обстеження пацієнтів із розладами шлунково-кишкового тракту на холеру. Протягом останнього тижня досліджено 13 проб із зовнішнього середовища, включаючи морську воду та стічні води.

Результати досліджень морської води показали наявність 11 холероподібних вібріонів на пляжах, таких як "Аркадія", "Дача Ковалевського", 10-а та 16-а станції Великого Фонтану. Ці бактерії не є збудниками холери, але можуть спричиняти кишкові інфекції. Проби стічної води показали негативні результати.

Моніторинг якості питної води також вказує на її відповідність нормам як за санітарно-мікробіологічними, так і санітарно-хімічними показниками.

Нагадаємо, у львівському Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше в Україні безкоштовно лікуватимуть дітей з муковісцидозом інноваційними ліками — модуляторами хлорного каналу. Вартість такого лікування на одну особу становить 300 тисяч доларів на рік.