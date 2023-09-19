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Острые кишечные инфекции в Одессе: дети составляют более двух третей случаев

19 сентября 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Острые кишечные инфекции в Одессе: дети составляют более двух третей случаев
Ребенок в больнице. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кишечные инфекции остаются серьезной проблемой для жителей Одессы, в частности, для детей. За прошедшую неделю в городе оказались больными 140 человек, из которых 69% составляют дети.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Причины заболеваемости

Основные факторы, способствующие распространению инфекции, включают:

  • Некорректное приготовление и хранение пищи: большинство случаев инфекций связано с употреблением домашних блюд, приготовленных с нарушением технологии и хранения.
  • Употребление немытых продуктов: недостаточная гигиена при обработке овощей, фруктов и ягод может стать причиной заражения.
  • Нарушение правил ухода за детьми: ненадлежащий уход за детьми может способствовать распространению инфекций среди них.

Анализ окружающей среды

В Одессе проводят мониторинг циркуляции холерного вибриона в окружающей среде и обследуют пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта на холеру. За последнюю неделю исследовано 13 проб из внешней среды, включая морскую воду и сточные воды.

Результаты исследований морской воды показали наличие 11 холероподобных вибрионов на пляжах, таких как "Аркадия", "Дача Ковалевского", 10-я и 16-я станции Большого Фонтана. Эти бактерии не являются возбудителями холеры, но могут вызывать кишечные инфекции. Пробы сточной воды показали отрицательные результаты.

Мониторинг качества питьевой воды также указывает на ее соответствие нормам как по санитарно-микробиологическим, так и санитарно-химическим показателям.

Напомним, во львовском Западноукраинском специализированном детском медицинском центре впервые в Украине будут бесплатно лечить детей с муковисцидозом инновационными лекарствами — модуляторами хлорного канала. Стоимость такого лечения на одного человека составляет 300 тысяч долларов в год.

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