Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Одеса Готовий готельний бізнес продають на Одещині — яка ціна

Готовий готельний бізнес продають на Одещині — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:39
Дохідний будинок на Чорному морі в Каролінл-Бугаз
Будинок, який здають на Одещині. Фото: скриншот з відео

В Одеській області виставили на продаж великий дохідний будинок. Його пропонують клієнтам як власний бізнес. Продають нерухомість із усіма меблями та обладнанням.

Відео з оглядом шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:
@rieltor_vlasova_odesa

🏡 Доходный дом у моря — отличное вложение в бизнес! Продаётся жилой дом в курортном посёлке каролино-Бугаз (станция Студенческая), всего в нескольких минутах от берега Чёрного моря. 📌 Основные характеристики: * Общая площадь дома: **187,2 м²** * Земельный участок: **3,7 сотки**, есть госакт * Удобное расположение — курортная зона с высоким туристическим потоком * Отлично подойдёт для сдачи в аренду или ведения гостиничного бизнеса 💰 **Цена с оформлением: 65 000 \$** Идеальный вариант для инвестиций в недвижимость у моря #rieltor_vlasova #татьянавласова #дом #море #отдых

♬ оригинальный звук - Власова Тетяна - рієлтор

Що пропонують

У курортному селищі Кароліно-Бугаз на узбережжі Чорного моря виставили на продаж двоповерховий дохідний будинок. Він розрахований на 12 номерів із власними санвузлами та кондиціонерами. Приміщення поділено на дві частини, кожна з яких має окремий фасадний вхід.

На першому поверсі розташовані двох- та чотиримісні номери, на другому — три- та чотиримісні з балконами та терасами. Кожна половина має бойлер та власне опалення, а для маломобільних людей передбачений підйомник. Комунікації забезпечують комфортне проживання: вода з артезіанської свердловини цілодобово, електрика подається через дві лінії. Наразі проживати у будинку можна тільки в літній період, через відсутність газу. В кооперативі є газопостачання, однак його треба провести до самого приміщення. Об'єкт потребує невеликого косметичного ремонту, проте всі меблі та обладнання залишаються у комплекті.

Крім того, до житла пропонують і земельну ділянку — 3,7 сотки у приватній власності. Ціна об’єкта — 65 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали про те, де найдешевше знімати житло в Україні. Також ми повідомляли в яких містах подорожчали однокімнатні квартири. 

Одеса квартири Одеська область житло Новини Одеси бізнес
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації