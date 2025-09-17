Дохідний будинок на Чорному морі в Каролінл-Бугаз

Будинок, який здають на Одещині. Фото: скриншот з відео

В Одеській області виставили на продаж великий дохідний будинок. Його пропонують клієнтам як власний бізнес. Продають нерухомість із усіма меблями та обладнанням.

Відео з оглядом шириться соцмережами.

@rieltor_vlasova_odesa 🏡 Доходный дом у моря — отличное вложение в бизнес! Продаётся жилой дом в курортном посёлке каролино-Бугаз (станция Студенческая), всего в нескольких минутах от берега Чёрного моря. 📌 Основные характеристики: * Общая площадь дома: **187,2 м²** * Земельный участок: **3,7 сотки**, есть госакт * Удобное расположение — курортная зона с высоким туристическим потоком * Отлично подойдёт для сдачи в аренду или ведения гостиничного бизнеса 💰 **Цена с оформлением: 65 000 \$** Идеальный вариант для инвестиций в недвижимость у моря #rieltor_vlasova #татьянавласова #дом #море #отдых ♬ оригинальный звук - Власова Тетяна - рієлтор

Що пропонують

У курортному селищі Кароліно-Бугаз на узбережжі Чорного моря виставили на продаж двоповерховий дохідний будинок. Він розрахований на 12 номерів із власними санвузлами та кондиціонерами. Приміщення поділено на дві частини, кожна з яких має окремий фасадний вхід.

На першому поверсі розташовані двох- та чотиримісні номери, на другому — три- та чотиримісні з балконами та терасами. Кожна половина має бойлер та власне опалення, а для маломобільних людей передбачений підйомник. Комунікації забезпечують комфортне проживання: вода з артезіанської свердловини цілодобово, електрика подається через дві лінії. Наразі проживати у будинку можна тільки в літній період, через відсутність газу. В кооперативі є газопостачання, однак його треба провести до самого приміщення. Об'єкт потребує невеликого косметичного ремонту, проте всі меблі та обладнання залишаються у комплекті.

Крім того, до житла пропонують і земельну ділянку — 3,7 сотки у приватній власності. Ціна об’єкта — 65 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали про те, де найдешевше знімати житло в Україні. Також ми повідомляли в яких містах подорожчали однокімнатні квартири.