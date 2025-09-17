Доходный дом на Черном море в Каролинл-Бугазе

Дом, который сдают в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В Одесской области выставили на продажу большой доходный дом. Его предлагают клиентам как собственный бизнес. Продают недвижимость со всей мебелью и оборудованием.

Видео с осмотром распространяется по соцсетям.

Что предлагают

В курортном поселке Каролино-Бугаз на побережье Черного моря выставили на продажу двухэтажный доходный дом. Он рассчитан на 12 номеров с собственными санузлами и кондиционерами. Помещение разделено на две части, каждая из которых имеет отдельный фасадный вход.

На первом этаже расположены двух- и четырехместные номера, на втором — трех- и четырехместные с балконами и террасами. Каждая половина имеет бойлер и собственное отопление, а для маломобильных людей предусмотрен подъемник. Коммуникации обеспечивают комфортное проживание: вода из артезианской скважины круглосуточно, электричество подается через две линии. Сейчас проживать в доме можно только в летний период, из-за отсутствия газа. В кооперативе есть газоснабжение, однако его надо провести к самому помещению. Объект требует небольшого косметического ремонта, однако вся мебель и оборудование остаются в комплекте.

Кроме того, к жилью предлагают и земельный участок — 3,7 сотки в частной собственности. Цена объекта — 65 тысяч долларов.

