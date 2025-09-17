Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Главная Одесса Готовый гостиничный бизнес продают на Одесчине — какая цена

Готовый гостиничный бизнес продают на Одесчине — какая цена

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 13:39
Доходный дом на Черном море в Каролинл-Бугазе
Дом, который сдают в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В Одесской области выставили на продажу большой доходный дом. Его предлагают клиентам как собственный бизнес. Продают недвижимость со всей мебелью и оборудованием.

Видео с осмотром распространяется по соцсетям.

Реклама
Читайте также:
@rieltor_vlasova_odesa

🏡 Доходный дом у моря - отличное вложение в бизнес! Продается жилой дом в курортном поселке Каролино-Бугаз (станция Студенческая), всего в нескольких минутах от берега Черного моря. 📌 Основные характеристики: * Общая площадь дома: **187,2 м²** * Земельный участок: **3,7 сотки**, есть госакт * Удобное расположение - курортная зона с высоким туристическим потоком * Отлично подойдет для сдачи в аренду или ведения гостиничного бизнеса 💰 **Цена с оформлением: 65 000 \$** Идеальный вариант для инвестиций в недвижимость у моря #rieltor_vlasova #татьянавласова #дом #море #отдых

♬ оригинальный звук - Власова Татьяна - риелтор

Что предлагают

В курортном поселке Каролино-Бугаз на побережье Черного моря выставили на продажу двухэтажный доходный дом. Он рассчитан на 12 номеров с собственными санузлами и кондиционерами. Помещение разделено на две части, каждая из которых имеет отдельный фасадный вход.

На первом этаже расположены двух- и четырехместные номера, на втором — трех- и четырехместные с балконами и террасами. Каждая половина имеет бойлер и собственное отопление, а для маломобильных людей предусмотрен подъемник. Коммуникации обеспечивают комфортное проживание: вода из артезианской скважины круглосуточно, электричество подается через две линии. Сейчас проживать в доме можно только в летний период, из-за отсутствия газа. В кооперативе есть газоснабжение, однако его надо провести к самому помещению. Объект требует небольшого косметического ремонта, однако вся мебель и оборудование остаются в комплекте.

Кроме того, к жилью предлагают и земельный участок — 3,7 сотки в частной собственности. Цена объекта — 65 тысяч долларов.

Напомним, мы писали о том, где дешевле всего снимать жилье в Украине. Также мы сообщали в каких городах подорожали однокомнатные квартиры.

Одесса квартиры Одесская область жилье Новости Одессы бизнес
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации