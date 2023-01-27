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Готуємось до мокрого снігу: в Одесі оголосили штормове попередження

27 січня 2023 14:20
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
В Одесі штормове попередження: погода
Краще утриматись від прогулянок на пляжі
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

В Одесі на 28 січня оголошено штормове попередження. По Одесі та області очікується налипання мокрого снігу, вночі та вранці пориви північно-східного вітру 15-17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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У зв'язку з погіршенням погодних умов одеситів закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та налипання мокрого снігу можливе падіння гілок та кабелів.

Небезпечне море 

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — йдеться в повідомленні. 

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, у січні Чорне море в Одесі неодноразово трощив  дерев'яну набережну на Ланжероні. Від ударів стихії, балки вирвало з "корінням".

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