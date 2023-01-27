В Одессе штормовое предупреждение: погода

Лучше воздержаться от прогулок на пляже

В Одессе на 28 января объявлено штормовое предупреждение. В Одессе и области ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега возможно падение веток и кабелей.

Опасное море

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов похожих на них ни в коем случае их не можно трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — говорится в сообщении.

Горячие линии

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в январе Черное море в Одессе неоднократно крушил деревянную набережную на Ланжероне. От ударов стихии, балки вырвало с "корнями".