В Одессе штормовое предупреждение: погода

Готовимся к мокрому снегу: в Одессе объявили штормовое предупреждение
В Одессе на 28 января объявлено штормовое предупреждение. В Одессе и области ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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В связи с ухудшением погодных условий одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега возможно падение веток и кабелей.
Опасное море
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов похожих на них ни в коем случае их не можно трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — говорится в сообщении.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, в январе Черное море в Одессе неоднократно крушил деревянную набережную на Ланжероне. От ударов стихии, балки вырвало с "корнями".