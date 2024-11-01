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Готуємось до відключень світла в Одесі — кого торкнеться

1 листопада 2024 09:46
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла сьогодні, 1 листопада — список адрес
Електрик лагодить обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 1 листопада, мешканці вулиць у різних районах міста залишилися без електроенергії. Світло вимкнули через ремонтні роботи. Повернути його мають до вечора. Але час повернення електрики може змінюватися — це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Дачна, 4/2; 
  • Друга, 20; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • М. Троїцького, 3Б;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-195; 
  • Симоненка, 2а; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • пров. 1-й Рівності, 90-197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3. 

Роботи до 19:00. 

Північний РЕМ:

  • 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на ж/м;
  • 1-а Сортувальна, 1а-44; 
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська; 
  • Аграрна, 1-21; 
  • А. Міцкевича, 1-35; 
  • Балтська дор., 1а-84а; 
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 1-42; 
  • Вишнева, 1-43а; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • пров. Технарський (пров. 1-й Восьмого березня), 3-10, 1-103; 
  • пров. Арковий; 
  • пров. Паркетний; 
  • пров. Корковий;
  • пров. Кодимський;
  • пров. Анкерний; 
  • пров. Бейтельсбахера; 
  • пров. Меблевий; 
  • пров. Волтона;
  • Віктора Скаржинського узвіз; 
  • Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 -24а; 
  • Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-109а; 
  • Гобеленова  (3-я лінія Восьмого березня), 1-20; 
  • Фахова (4-а лінія Восьмого березня), 1-50/3; 
  • Бондарна (5-а лінія Восьмого березня), 1-34; 
  • Головна, 1-33; 
  • Горбиста, 1-15; 
  • Дем’янова, 1-13а;
  • Дзвінка, 1-32; 
  • Дніпровська, 1-40;
  • Донецька, 1-4; 
  • Жевахова, 3а-61а; 
  • Жевахова гора, 17-87; 
  • Жоліо Кюрі, 1-26; 
  • Закарпатська, 1-209; 
  • І. Луценка, 38, 47/1, 56;
  • Кавказька, 1-41, Капітана Кузнєцова, 71а-102; 
  • Кар’єрна, 1-25;
  • Каришковського, 2-60; 
  • Керченська, 8-131; 
  • Кінноармійська, 2-57; 
  • Бахмутська (Курська), 1-80а; 
  • Л. Українки, 1-86а; 
  • Локомотивна, 1-27; 
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-18; 
  • Лузанівська, 5-104;
  • Луцька, 1-135; 
  • Лютнева, 1-59; 
  • Мелітопольська, 1-58б; 
  • Миколаївська дор., 289-295; 
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а; 
  • Волова площа (пл. Мічуріна), 2-29а; 
  • Перемоги 1-87; 
  • Пісочна, 1-172; 
  • Посівна, 1-56; 
  • Прокатна, 1-12а; 
  • Ракетна, 1-18; 
  • Рельєфна, 1-35; 
  • Ринкова, 7; 
  • Просторова, 1-74; 
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19а; 
  • Серогодського, 1-73/корп.1; 
  • Сімферопольська, 1-24; 
  • Соляна, 1-85; 
  • Степова, 1-14; 
  • Фахова, 15; 
  • Флотська, 2-29; 
  • Центральна, 2-38;
  • Червона, 5-15; 
  • Шептицького, 4-93; 
  • Яблучна, 1-4; 
  • пров. з 1-о по 13-й Чорноморський; 
  • пров. з 1-й по 8-й Балтський, 1-11; 
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Флотський; 
  • пров. 2-й Восьмого березня, 1-8а; 
  • пров. 2-й Керченський, 1-15; 
  • пров. Асєєва, 1-57а;
  • пров. Баркасний, 1-4; 
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10; 
  • пров. Б. Кифоренка, 2-35; 
  • пров. Вишневий, 2а-14а; 
  • пров. В. Терещенка, 7, 13а; 
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33; 
  • пров. Кавказький, 1-8;
  • пров. Навігаційний, 9-19; 
  • пров. Неплія, 1-12; 
  • пров. О. Андрійця, 1-7; 
  • пров. О. Стороженка, 2-10;
  • пров. О.Пресича, 2-26; 
  • пров. Пісочний, 1-4; 
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1а-59.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;
  • вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-99; 
  • Бажана, 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 1-33/1, 33в; 
  • Кордонна, 3а-74в; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а; 
  • Косяченка Олексія, 9-54/2; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54; 
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114,116;
  • С. Ріхтера, 8-109; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Текстильників, 1-14а; 
  • Т. Тесс, 1-60а; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Ф. Ліста (Єліна); 
  • дор. Овідіопольська, 3/1; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5,7,9;
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський); 
  • проїзд Бузковий, 1-6. 

Роботи 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас вимкнули світло, введіть номер свого будинку на офіційному сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні — повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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