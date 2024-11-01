Де в Одесі не буде світла сьогодні, 1 листопада — список адрес

Готуємось до відключень світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 1 листопада, мешканці вулиць у різних районах міста залишилися без електроенергії. Світло вимкнули через ремонтні роботи. Повернути його мають до вечора. Але час повернення електрики може змінюватися — це залежить від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Друга, 20;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- М. Троїцького, 3Б;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-195;
- Симоненка, 2а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 90-197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на ж/м;
- 1-а Сортувальна, 1а-44;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;
- Аграрна, 1-21;
- А. Міцкевича, 1-35;
- Балтська дор., 1а-84а;
- Юзефа Крашевського (Крилова), 1-42;
- Вишнева, 1-43а;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- пров. Технарський (пров. 1-й Восьмого березня), 3-10, 1-103;
- пров. Арковий;
- пров. Паркетний;
- пров. Корковий;
- пров. Кодимський;
- пров. Анкерний;
- пров. Бейтельсбахера;
- пров. Меблевий;
- пров. Волтона;
- Віктора Скаржинського узвіз;
- Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 -24а;
- Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-109а;
- Гобеленова (3-я лінія Восьмого березня), 1-20;
- Фахова (4-а лінія Восьмого березня), 1-50/3;
- Бондарна (5-а лінія Восьмого березня), 1-34;
- Головна, 1-33;
- Горбиста, 1-15;
- Дем’янова, 1-13а;
- Дзвінка, 1-32;
- Дніпровська, 1-40;
- Донецька, 1-4;
- Жевахова, 3а-61а;
- Жевахова гора, 17-87;
- Жоліо Кюрі, 1-26;
- Закарпатська, 1-209;
- І. Луценка, 38, 47/1, 56;
- Кавказька, 1-41, Капітана Кузнєцова, 71а-102;
- Кар’єрна, 1-25;
- Каришковського, 2-60;
- Керченська, 8-131;
- Кінноармійська, 2-57;
- Бахмутська (Курська), 1-80а;
- Л. Українки, 1-86а;
- Локомотивна, 1-27;
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;
- Лузанівська, 5-104;
- Луцька, 1-135;
- Лютнева, 1-59;
- Мелітопольська, 1-58б;
- Миколаївська дор., 289-295;
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;
- Волова площа (пл. Мічуріна), 2-29а;
- Перемоги 1-87;
- Пісочна, 1-172;
- Посівна, 1-56;
- Прокатна, 1-12а;
- Ракетна, 1-18;
- Рельєфна, 1-35;
- Ринкова, 7;
- Просторова, 1-74;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19а;
- Серогодського, 1-73/корп.1;
- Сімферопольська, 1-24;
- Соляна, 1-85;
- Степова, 1-14;
- Фахова, 15;
- Флотська, 2-29;
- Центральна, 2-38;
- Червона, 5-15;
- Шептицького, 4-93;
- Яблучна, 1-4;
- пров. з 1-о по 13-й Чорноморський;
- пров. з 1-й по 8-й Балтський, 1-11;
- пров. 1-й, 2-й Лютневий;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Флотський;
- пров. 2-й Восьмого березня, 1-8а;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- пров. Асєєва, 1-57а;
- пров. Баркасний, 1-4;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10;
- пров. Б. Кифоренка, 2-35;
- пров. Вишневий, 2а-14а;
- пров. В. Терещенка, 7, 13а;
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33;
- пров. Кавказький, 1-8;
- пров. Навігаційний, 9-19;
- пров. Неплія, 1-12;
- пров. О. Андрійця, 1-7;
- пров. О. Стороженка, 2-10;
- пров. О.Пресича, 2-26;
- пров. Пісочний, 1-4;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1а-59.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-99;
- Бажана, 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- вул. Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Гранатна, 1-25;
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1, 33в;
- Кордонна, 3а-74в;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
- Косяченка Олексія, 9-54/2;
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Сільська, 7-44;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Туристська, 1-19;
- Ф. Ліста (Єліна);
- дор. Овідіопольська, 3/1;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5,7,9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський);
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас вимкнули світло, введіть номер свого будинку на офіційному сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні — повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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