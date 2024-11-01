Де в Одесі не буде світла сьогодні, 1 листопада — список адрес

Електрик лагодить обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 листопада, мешканці вулиць у різних районах міста залишилися без електроенергії. Світло вимкнули через ремонтні роботи. Повернути його мають до вечора. Але час повернення електрики може змінюватися — це залежить від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

Дачна, 4/2;

Друга, 20;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

М. Троїцького, 3Б;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-195;

Симоненка, 2а;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 90-197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

пров. Рівності, 92;

пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на ж/м;

1-а Сортувальна, 1а-44;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська;

Аграрна, 1-21;

А. Міцкевича, 1-35;

Балтська дор., 1а-84а;

Юзефа Крашевського (Крилова), 1-42;

Вишнева, 1-43а;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

пров. Технарський (пров. 1-й Восьмого березня), 3-10, 1-103;

пров. Арковий;

пров. Паркетний;

пров. Корковий;

пров. Кодимський;

пров. Анкерний;

пров. Бейтельсбахера;

пров. Меблевий;

пров. Волтона;

Віктора Скаржинського узвіз;

Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 -24а;

Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-109а;

Гобеленова (3-я лінія Восьмого березня), 1-20;

Фахова (4-а лінія Восьмого березня), 1-50/3;

Бондарна (5-а лінія Восьмого березня), 1-34;

Головна, 1-33;

Горбиста, 1-15;

Дем’янова, 1-13а;

Дзвінка, 1-32;

Дніпровська, 1-40;

Донецька, 1-4;

Жевахова, 3а-61а;

Жевахова гора, 17-87;

Жоліо Кюрі, 1-26;

Закарпатська, 1-209;

І. Луценка, 38, 47/1, 56;

Кавказька, 1-41, Капітана Кузнєцова, 71а-102;

Кар’єрна, 1-25;

Каришковського, 2-60;

Керченська, 8-131;

Кінноармійська, 2-57;

Бахмутська (Курська), 1-80а;

Л. Українки, 1-86а;

Локомотивна, 1-27;

Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;

Лузанівська, 5-104;

Луцька, 1-135;

Лютнева, 1-59;

Мелітопольська, 1-58б;

Миколаївська дор., 289-295;

Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;

Волова площа (пл. Мічуріна), 2-29а;

Перемоги 1-87;

Пісочна, 1-172;

Посівна, 1-56;

Прокатна, 1-12а;

Ракетна, 1-18;

Рельєфна, 1-35;

Ринкова, 7;

Просторова, 1-74;

Маріупольська (Ростовська), 1-19а;

Серогодського, 1-73/корп.1;

Сімферопольська, 1-24;

Соляна, 1-85;

Степова, 1-14;

Фахова, 15;

Флотська, 2-29;

Центральна, 2-38;

Червона, 5-15;

Шептицького, 4-93;

Яблучна, 1-4;

пров. з 1-о по 13-й Чорноморський;

пров. з 1-й по 8-й Балтський, 1-11;

пров. 1-й, 2-й Лютневий;

пров. 1-й, 2-й, 3-й Флотський;

пров. 2-й Восьмого березня, 1-8а;

пров. 2-й Керченський, 1-15;

пров. Асєєва, 1-57а;

пров. Баркасний, 1-4;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10;

пров. Б. Кифоренка, 2-35;

пров. Вишневий, 2а-14а;

пров. В. Терещенка, 7, 13а;

пров. Ігоря Кисельова, 1-33;

пров. Кавказький, 1-8;

пров. Навігаційний, 9-19;

пров. Неплія, 1-12;

пров. О. Андрійця, 1-7;

пров. О. Стороженка, 2-10;

пров. О.Пресича, 2-26;

пров. Пісочний, 1-4;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 1а-59.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65;

вул. Ближні Млини (Кондренка), 1-99;

Бажана, 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

вул. Малішевського (Гастелло), 9-55;

Гранатна, 1-25;

Й. Прибіка (Мінська), 7-49;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 1-33/1, 33в;

Кордонна, 3а-74в;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;

Косяченка Олексія, 9-54/2;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

С. Ріхтера, 8-109;

Сільська, 7-44;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Туристська, 1-19;

Ф. Ліста (Єліна);

дор. Овідіопольська, 3/1;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5,7,9;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Короткий, 2-4;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський);

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас вимкнули світло, введіть номер свого будинку на офіційному сайті ДТЕК — можливо, за вашою адресою зареєстрована аварія. Якщо ні — повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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