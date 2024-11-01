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Готовимся к отключениям света в Одессе — кого коснется

1 ноября 2024 09:46
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света сегодня, 1 ноября — список адресов
Электрик чинит оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 1 ноября, жители улиц в разных районах города остались без электроэнергии. Свет выключен из-за ремонтных работ. Вернуть его должны до вечера. Но время возвращения электричества может меняться — это зависит от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Вторая, 20;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • М. Троицкого, 3Б;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Симоненко, 2а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 90-197;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-я, 50-я, 51-я, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я линия на ж/м;
  • 1-я Сортировочная, 1а-44;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;
  • Аграрная, 1-21;
  • А. Мицкевича, 1-35;
  • Балтская дор., 1а-84а;
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 1-42;
  • Вишневая, 1-43а;
  • Викандера и Ларсена (8 марта);
  • пер. Технарский (пер. 1-й Восьмого марта), 3-10, 1-103;
  • пер. Арочный;
  • пер. Паркетный;
  • пер. Корковый;
  • пер. Кодымский;
  • пер. Анкерный;
  • пер. Бейтельсбахер;
  • пер. Мебельный;
  • пер. Уолтона;
  • Виктора Скаржинского спуск;
  • Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1-24а;
  • Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1-109а;
  • Гобеленова (3-я линия Восьмого марта), 1-20;
  • Профессиональная (4-я линия Восьмого марта), 1-50/3;
  • Бондарная (5-я линия Восьмого марта), 1-34;
  • Главная, 1–33;
  • Холмистая, 1-15;
  • Демьянова, 1-13а;
  • Звонкая, 1-32;
  • Днепровская, 1-40;
  • Донецкая, 1-4;
  • Жевахова, 3а-61а;
  • Жевахова гора, 17-87;
  • Жолио Кюри, 1-26;
  • Закарпатская, 1-209;
  • И. Луценко, 38, 47/1, 56;
  • Кавказская, 1-41, Капитана Кузнецова, 71а-102;
  • Карьерная, 1-25;
  • Карышковского, 2-60;
  • Керченская, 8-131;
  • Конноармейская, 2-57;
  • Бахмутская (Курская), 1-80а;
  • Л. Украинки, 1-86а;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-18;
  • Лузановская, 5-104;
  • Луцкая, 1-135;
  • Февральская, 1-59;
  • Мелитопольская, 1-58б;
  • Николаевская дор., 289-295;
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
  • Воловая площадь (пл. Мичурина), 2-29а;
  • Победы 1–87;
  • Песочная, 1-172;
  • Посевная, 1-56;
  • Прокатная, 1-12а;
  • Ракетная, 1–18;
  • Рельефная, 1-35;
  • Рыночная, 7;
  • Пространственная, 1-74;
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19а;
  • Серогодского, 1-73/корп.1;
  • Симферопольская, 1-24;
  • Соляная, 1-85;
  • Степная, 1-14;
  • Профессиональная, 15;
  • Флотская, 2-29;
  • Центральная, 2-38;
  • Красная, 5-15;
  • Шептицкого, 4-93;
  • Яблочная, 1-4;
  • пер. с 1-го по 13-й Черноморский;
  • пер. с 1-й по 8-й Балтский, 1-11;
  • пер. 1-й, 2-й Февральский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Флотский;
  • пер. 2-й Восьмого марта, 1-8а;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • пер. Асеева, 1-57а;
  • пер. Баркасны, 1-4;
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10;
  • пер. Б. Кифоренко, 2-35;
  • пер. Вишневый, 2а-14а;
  • пер. В. Терещенко, 7, 13а;
  • пер. Игоря Киселева, 1-33;
  • пер. Кавказский, 1-8;
  • пер. Навигационный, 9-19;
  • пер. Неплия, 1-12;
  • пер. О. Андрейца, 1-7;
  • пер. О. Стороженко, 2-10;
  • пер. О.Пресича, 2-26;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1а-59.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;
  • ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
  • Бажана, 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • ул. Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Гранатная, 1–25;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1, 33в;
  • Граничная, 3а-74в;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
  • Косяченко Алексея, 9-54/2;
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • С. Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Туристская, 1-19;
  • Ф. Листа (Елина);
  • взр. Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5,7,9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский);
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы 19.00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас отключен свет, введите номер своего дома на официальном сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет — сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, юристы рассказали, имеют ли безработные украинцы право на получение субсидии.

Также клиенты "Нефтегаза" жалуются на неправильные счета в квитанциях.

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