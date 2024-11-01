Где в Одессе не будет света сегодня, 1 ноября — список адресов

Готовимся к отключениям света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 1 ноября, жители улиц в разных районах города остались без электроэнергии. Свет выключен из-за ремонтных работ. Вернуть его должны до вечера. Но время возвращения электричества может меняться — это зависит от сложности работ.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Вторая, 20;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- М. Троицкого, 3Б;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Симоненко, 2а;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 90-197;
- пер. Абрикосовая, 1-43;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-я, 50-я, 51-я, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я линия на ж/м;
- 1-я Сортировочная, 1а-44;
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;
- Аграрная, 1-21;
- А. Мицкевича, 1-35;
- Балтская дор., 1а-84а;
- Юзефа Крашевского (Крылова), 1-42;
- Вишневая, 1-43а;
- Викандера и Ларсена (8 марта);
- пер. Технарский (пер. 1-й Восьмого марта), 3-10, 1-103;
- пер. Арочный;
- пер. Паркетный;
- пер. Корковый;
- пер. Кодымский;
- пер. Анкерный;
- пер. Бейтельсбахер;
- пер. Мебельный;
- пер. Уолтона;
- Виктора Скаржинского спуск;
- Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1-24а;
- Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1-109а;
- Гобеленова (3-я линия Восьмого марта), 1-20;
- Профессиональная (4-я линия Восьмого марта), 1-50/3;
- Бондарная (5-я линия Восьмого марта), 1-34;
- Главная, 1–33;
- Холмистая, 1-15;
- Демьянова, 1-13а;
- Звонкая, 1-32;
- Днепровская, 1-40;
- Донецкая, 1-4;
- Жевахова, 3а-61а;
- Жевахова гора, 17-87;
- Жолио Кюри, 1-26;
- Закарпатская, 1-209;
- И. Луценко, 38, 47/1, 56;
- Кавказская, 1-41, Капитана Кузнецова, 71а-102;
- Карьерная, 1-25;
- Карышковского, 2-60;
- Керченская, 8-131;
- Конноармейская, 2-57;
- Бахмутская (Курская), 1-80а;
- Л. Украинки, 1-86а;
- Локомотивная, 1-27;
- Котлеевская (Ломоносова), 13-18;
- Лузановская, 5-104;
- Луцкая, 1-135;
- Февральская, 1-59;
- Мелитопольская, 1-58б;
- Николаевская дор., 289-295;
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
- Воловая площадь (пл. Мичурина), 2-29а;
- Победы 1–87;
- Песочная, 1-172;
- Посевная, 1-56;
- Прокатная, 1-12а;
- Ракетная, 1–18;
- Рельефная, 1-35;
- Рыночная, 7;
- Пространственная, 1-74;
- Мариупольская (Ростовская), 1-19а;
- Серогодского, 1-73/корп.1;
- Симферопольская, 1-24;
- Соляная, 1-85;
- Степная, 1-14;
- Профессиональная, 15;
- Флотская, 2-29;
- Центральная, 2-38;
- Красная, 5-15;
- Шептицкого, 4-93;
- Яблочная, 1-4;
- пер. с 1-го по 13-й Черноморский;
- пер. с 1-й по 8-й Балтский, 1-11;
- пер. 1-й, 2-й Февральский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Флотский;
- пер. 2-й Восьмого марта, 1-8а;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- пер. Асеева, 1-57а;
- пер. Баркасны, 1-4;
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10;
- пер. Б. Кифоренко, 2-35;
- пер. Вишневый, 2а-14а;
- пер. В. Терещенко, 7, 13а;
- пер. Игоря Киселева, 1-33;
- пер. Кавказский, 1-8;
- пер. Навигационный, 9-19;
- пер. Неплия, 1-12;
- пер. О. Андрейца, 1-7;
- пер. О. Стороженко, 2-10;
- пер. О.Пресича, 2-26;
- пер. Песочный, 1-4;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1а-59.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;
- ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;
- Бажана, 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- ул. Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Гранатная, 1–25;
- Й. Прибика (Минская), 7-49;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1, 33в;
- Граничная, 3а-74в;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;
- Косяченко Алексея, 9-54/2;
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114,116;
- С. Рихтера, 8-109;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Туристская, 1-19;
- Ф. Листа (Елина);
- взр. Овидиопольская, 3/1;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5,7,9;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Короткое, 2-4;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1-4;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский);
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы 19.00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас отключен свет, введите номер своего дома на официальном сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет — сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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