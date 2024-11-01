Где в Одессе не будет света сегодня, 1 ноября — список адресов

Электрик чинит оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 1 ноября, жители улиц в разных районах города остались без электроэнергии. Свет выключен из-за ремонтных работ. Вернуть его должны до вечера. Но время возвращения электричества может меняться — это зависит от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачная, 4/2;

Вторая, 20;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

М. Троицкого, 3Б;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-195;

Симоненко, 2а;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дор. Фонтанская, 106/37, 106/40;

пер. 1-й Равенства, 90-197;

пер. Абрикосовая, 1-43;

пер. Равенства, 92;

пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-я, 50-я, 51-я, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я линия на ж/м;

1-я Сортировочная, 1а-44;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская;

Аграрная, 1-21;

А. Мицкевича, 1-35;

Балтская дор., 1а-84а;

Юзефа Крашевского (Крылова), 1-42;

Вишневая, 1-43а;

Викандера и Ларсена (8 марта);

пер. Технарский (пер. 1-й Восьмого марта), 3-10, 1-103;

пер. Арочный;

пер. Паркетный;

пер. Корковый;

пер. Кодымский;

пер. Анкерный;

пер. Бейтельсбахер;

пер. Мебельный;

пер. Уолтона;

Виктора Скаржинского спуск;

Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1-24а;

Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1-109а;

Гобеленова (3-я линия Восьмого марта), 1-20;

Профессиональная (4-я линия Восьмого марта), 1-50/3;

Бондарная (5-я линия Восьмого марта), 1-34;

Главная, 1–33;

Холмистая, 1-15;

Демьянова, 1-13а;

Звонкая, 1-32;

Днепровская, 1-40;

Донецкая, 1-4;

Жевахова, 3а-61а;

Жевахова гора, 17-87;

Жолио Кюри, 1-26;

Закарпатская, 1-209;

И. Луценко, 38, 47/1, 56;

Кавказская, 1-41, Капитана Кузнецова, 71а-102;

Карьерная, 1-25;

Карышковского, 2-60;

Керченская, 8-131;

Конноармейская, 2-57;

Бахмутская (Курская), 1-80а;

Л. Украинки, 1-86а;

Локомотивная, 1-27;

Котлеевская (Ломоносова), 13-18;

Лузановская, 5-104;

Луцкая, 1-135;

Февральская, 1-59;

Мелитопольская, 1-58б;

Николаевская дор., 289-295;

Петра Болбочана (Мичурина), 4а;

Воловая площадь (пл. Мичурина), 2-29а;

Победы 1–87;

Песочная, 1-172;

Посевная, 1-56;

Прокатная, 1-12а;

Ракетная, 1–18;

Рельефная, 1-35;

Рыночная, 7;

Пространственная, 1-74;

Мариупольская (Ростовская), 1-19а;

Серогодского, 1-73/корп.1;

Симферопольская, 1-24;

Соляная, 1-85;

Степная, 1-14;

Профессиональная, 15;

Флотская, 2-29;

Центральная, 2-38;

Красная, 5-15;

Шептицкого, 4-93;

Яблочная, 1-4;

пер. с 1-го по 13-й Черноморский;

пер. с 1-й по 8-й Балтский, 1-11;

пер. 1-й, 2-й Февральский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й Флотский;

пер. 2-й Восьмого марта, 1-8а;

пер. 2-й Керченский, 1-15;

пер. Асеева, 1-57а;

пер. Баркасны, 1-4;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10;

пер. Б. Кифоренко, 2-35;

пер. Вишневый, 2а-14а;

пер. В. Терещенко, 7, 13а;

пер. Игоря Киселева, 1-33;

пер. Кавказский, 1-8;

пер. Навигационный, 9-19;

пер. Неплия, 1-12;

пер. О. Андрейца, 1-7;

пер. О. Стороженко, 2-10;

пер. О.Пресича, 2-26;

пер. Песочный, 1-4;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 1а-59.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65;

ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99;

Бажана, 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

ул. Малишевского (Гастелло), 9-55;

Гранатная, 1–25;

Й. Прибика (Минская), 7-49;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 1-33/1, 33в;

Граничная, 3а-74в;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Ольги Благовидовой (Костровая), 7-37а;

Косяченко Алексея, 9-54/2;

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114,116;

С. Рихтера, 8-109;

Сельская, 7-44;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а;

Т. Тесс, 1-60а;

Туристская, 1-19;

Ф. Листа (Елина);

взр. Овидиопольская, 3/1;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Гранатный, 2-8/корп.1;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5,7,9;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Короткое, 2-4;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1-4;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский);

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы 19.00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас отключен свет, введите номер своего дома на официальном сайте ДТЭК — возможно, по вашему адресу зарегистрирована авария. Если нет — сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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