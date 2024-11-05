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Готуємось до зими — де можна буде зарядити гаджети в Одесі

5 листопада 2024 15:01
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Коли на Одещині відкриють пункти незламності
Люди заходять до пункту незламності. Фото: Суспільне
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Пункти незламності в Одеській області вже обладнані всім необхідним і готові приймати людей. Але відкриються вони лише в тому разі, якщо почнуться відключення електроенергії. 

Про це на брифінгу розповів т.в.о. директора Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОВА Микола Шевченко

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"У разі відключення електроенергії та пониження температури протягом двох годин будуть відкриті всі пункти незламності про що населення додатково повідомлять", — зазначив посадовець.

За його словами, знайти найближчий пункт незламності можна на сайті Одеської ОВА або у застосунку "Дія". Інформацію обіцяють оновлювати одразу після відкриття нового пункту.

"Ви заходите в "Дію", набираєте "Незламність", відкривається віконце і там є всі адреси", — розповів Микола Шевченко.

Перелік пунктів в Одесі можна подивитися за посиланням

Скільки всього 

Наразі в області наявні 812 пунктів незламності  — від місцевого самоврядування, ДСНС, поліції та "Укрзалізниці". З них 188 вже працюють, а 624 готові до відкриття у разі необхідності. Всі вони укомплектовані генераторами, пальним, аптечками і запасами питної води. У цих пунктах одночасно можуть перебувати понад 65 тис. людей.

Якщо ж світла не буде більше восьми годин, а температура знизиться до -10 ℃, то будуть розгорнуті додаткові 451 пункт. Зокрема, йдеться про мобільні намети та залізничні вагони. 

Нагадаємо, голова "Укренерго" розповів, чи чекати на блекаути взимку. Також про вірогідність відключень світла повідомляли у ДТЕК.

світло Одеса блекаут Одеська область зима Одеська ОДА

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