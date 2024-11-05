Когда на Одесщине откроют пункты несокрушимости

Мобильный пункт несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Пункты несокрушимости в Одесской области уже оборудованы всем необходимым и готовы принимать людей. Но они откроются только в том случае, если начнутся отключения электроэнергии.

Об этом на брифинге рассказал и.о. директора Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской ОВ Николай Шевченко.

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"В случае отключения электроэнергии и понижения температуры в течение двух часов будут открыты все пункты несгибаемости, о чем население дополнительно сообщат", — отметил чиновник.

По его словам, найти ближайший пункт несокрушимости можно на сайте Одесской ОВА или в приложении "Дія". Информацию обещают обновлять сразу после открытия нового пункта.

"Вы заходите в "Дію", набираете "Несокрушимость", открывается окошко и там есть все адреса", — рассказал Николай Шевченко.

Перечень пунктов в Одессе можно посмотреть по ссылке.

Сколько всего

Сейчас в области есть 812 пунктов несокрушимости — от местного самоуправления, ГСЧС, полиции и "Укрзализныци". Все они укомплектованы генераторами, горючим, аптечками и запасами питьевой воды. В этих пунктах одновременно могут находиться более 65 тысяч человек.

Если же света не будет больше восьми часов, а температура снизится до –10 ℃, то будут развернуты дополнительные 451 пункт. В частности, речь идет о мобильных палатках и железнодорожных вагонах.

Напомним, глава "Укрэнерго" рассказал, ждать ли блэкауты зимой. Также о вероятности отключений света сообщали в ДТЭК.