Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 31 березня

Детальний прогноз погоди

В останній день березня в Одеській області слід очікувати дощі. Втім, температура повітря підвищиться.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість повітря — 49%.

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

Сьогодні, 31 березня, в Україні очікується хмарність з проясненнями. На крайньому заході країни вночі пройде помірний дощ, в той час, як на Донеччині, Луганщині та в Карпатах очікується мокрий сніг. У західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опади відсутні.

Сьогодні вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях — від 0 до 5° тепла. Вдень очікується нагрівання повітря до 7-12°, тоді як на сході країни температура становитиме 3-8° тепла.