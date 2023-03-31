Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 31 березня

Готуйте парасольки: чого слід очікувати від погоди в Одеській області
В останній день березня в Одеській області слід очікувати дощі. Втім, температура повітря підвищиться.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 49%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні, 31 березня, в Україні очікується хмарність з проясненнями. На крайньому заході країни вночі пройде помірний дощ, в той час, як на Донеччині, Луганщині та в Карпатах очікується мокрий сніг. У західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опади відсутні.
Сьогодні вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях — від 0 до 5° тепла. Вдень очікується нагрівання повітря до 7-12°, тоді як на сході країни температура становитиме 3-8° тепла.