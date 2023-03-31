Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 31 марта.

Подробный прогноз погоды

В последний день марта в Одесской области следует ожидать дожди. Впрочем, температура воздуха повысится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 49%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

Сегодня, 31 марта, на Украине ожидается облачность с прояснениями. На крайнем западе страны ночью пройдет умеренный дождь, в то время как в Донецкой, Луганской и Карпатах ожидается мокрый снег. В западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях возможен небольшой дождь, в то время как на остальной территории осадки отсутствуют.

Сегодня ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от 1° тепла до 4° мороза, в западных областях — от 0 до 5° тепла. Днем ожидается нагрев воздуха до 7-12°, в то время как на востоке страны температура составит 3-8° тепла.