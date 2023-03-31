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Готовьте зонтики: чего следует ожидать от погоды в Одесской области

31 марта 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 31 марта.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В последний день марта в Одесской области следует ожидать дожди. Впрочем, температура воздуха повысится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 49%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
  • На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

Сегодня, 31 марта, на Украине ожидается облачность с прояснениями. На крайнем западе страны ночью пройдет умеренный дождь, в то время как в Донецкой, Луганской и Карпатах ожидается мокрый снег. В западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях возможен небольшой дождь, в то время как на остальной территории осадки отсутствуют.

Сегодня ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от 1° тепла до 4° мороза, в западных областях — от 0 до 5° тепла. Днем ожидается нагрев воздуха до 7-12°, в то время как на востоке страны температура составит 3-8° тепла.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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