Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 31 марта.

Готовьте зонтики: чего следует ожидать от погоды в Одесской области
В последний день марта в Одесской области следует ожидать дожди. Впрочем, температура воздуха повысится.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 0-2°С тепла, днем 8-10°С тепла.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 49%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Сегодня, 31 марта, на Украине ожидается облачность с прояснениями. На крайнем западе страны ночью пройдет умеренный дождь, в то время как в Донецкой, Луганской и Карпатах ожидается мокрый снег. В западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях возможен небольшой дождь, в то время как на остальной территории осадки отсутствуют.
Сегодня ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от 1° тепла до 4° мороза, в западных областях — от 0 до 5° тепла. Днем ожидается нагрев воздуха до 7-12°, в то время как на востоке страны температура составит 3-8° тепла.