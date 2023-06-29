Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 червня

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні протягом дня в Одесі синоптики прогнозують короткочасний дощ. Втім, температура повітря прогріється до 25 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 18-19°С.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 80%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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