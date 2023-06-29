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Готуйте парасольки: детальний прогноз погоди в Одесі

29 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 червня
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні протягом дня в Одесі синоптики прогнозують короткочасний дощ. Втім, температура повітря прогріється до 25 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі дощ. Вдень без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
  • Температура морської води 18-19°С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 80%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

29 червня, в Україні буде тепла та спекотна погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.

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