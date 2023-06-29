Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 червня

Готуйте парасольки: детальний прогноз погоди в Одесі
29 червня 2023 06:30
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні протягом дня в Одесі синоптики прогнозують короткочасний дощ. Втім, температура повітря прогріється до 25 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі дощ. Вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 18-19°С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 80%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
29 червня, в Україні буде тепла та спекотна погода. Однак, майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.