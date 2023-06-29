Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 июня.

Готовьте зонтики: подробный прогноз погоды в Одессе
29 июня 2023 06:30
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
Сегодня в Одессе синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Тем не менее температура воздуха прогреется до 25 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Дождь. Днем без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 18–19°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 80%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
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