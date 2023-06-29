Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 июня.

Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Тем не менее температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 18–19°С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 80%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

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29 июня в Украине будет теплая и жаркая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.