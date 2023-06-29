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Готовьте зонтики: подробный прогноз погоды в Одессе

29 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 июня.
Люди идут в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня в Одессе синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Тем не менее температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Дождь. Днем без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 18–19°С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 80%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

29 июня в Украине будет теплая и жаркая погода. Однако почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.

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