Погода в Одесі завтра, 17 жовтня

На Одещину насуваються заморозки і дощі — погода на четвер 17 жовтня
Завтра, 17 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Мешканців регіону попереджають про сильний вітер та шторм на морі. А найближчими днями регіон очікують перші заморозки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 17 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 12 — 14 м/с.
- Температура вночі +7...+9 °С, вдень +11...+13 °С.
Погода в Одеській області 17 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 12 — 14 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці видимість добра.
Зазначимо, за інформацією Українського Гідрометцентру, вже 19 жовтня на півдні України очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні заморозки від 0 до -5°С.
Водіїв просять подбати про безпеку на дорогах та змінити літню гуму на зимову. Зимова гума має спеціальні протектори, що забезпечують краще зчеплення з дорожнім покриттям.
Нагадаємо, у західних регіонах сильні заморозки прогнозують вже на днях.
Також стало відомо, в яких регіонах різко знизиться температура.
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