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На Одещину насуваються заморозки і дощі — погода на четвер 17 жовтня

16 жовтня 2024 17:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Погода в Одесі завтра, 17 жовтня
Шторм в Одесі. Фото: Юрій Бершадський
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завтра, 17 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Мешканців регіону попереджають про сильний вітер та шторм на морі. А найближчими днями регіон очікують перші заморозки.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 12 — 14 м/с.
  • Температура вночі +7...+9 °С, вдень +11...+13 °С. 
Вдягайтесь тепліше — що готує погода одеситам у вівторок 15 жовтня - фото 1
Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 17 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний, 12 — 14 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці видимість добра. 
Вдягайтесь тепліше — що готує погода одеситам у вівторок 15 жовтня - фото 2
Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Зазначимо, за інформацією Українського Гідрометцентру, вже 19 жовтня на півдні України очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні заморозки від 0 до -5°С.

Водіїв просять подбати про безпеку на дорогах та змінити літню гуму на зимову. Зимова гума має спеціальні протектори, що забезпечують краще зчеплення з дорожнім покриттям.

Нагадаємо, у західних регіонах сильні заморозки прогнозують вже на днях. 

Також стало відомо, в яких регіонах різко знизиться температура. 

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