Погода в Одесі завтра, 17 жовтня

Шторм в Одесі. Фото: Юрій Бершадський

Завтра, 17 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Мешканців регіону попереджають про сильний вітер та шторм на морі. А найближчими днями регіон очікують перші заморозки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 жовтня

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 12 — 14 м/с.

Температура вночі +7...+9 °С, вдень +11...+13 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 17 жовтня

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 12 — 14 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.

На автошляхах області вночі та вранці видимість добра.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Зазначимо, за інформацією Українського Гідрометцентру, вже 19 жовтня на півдні України очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні заморозки від 0 до -5°С.

Водіїв просять подбати про безпеку на дорогах та змінити літню гуму на зимову. Зимова гума має спеціальні протектори, що забезпечують краще зчеплення з дорожнім покриттям.

Нагадаємо, у західних регіонах сильні заморозки прогнозують вже на днях.

Також стало відомо, в яких регіонах різко знизиться температура.