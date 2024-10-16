Погода в Одессе завтра, 17 октября

Шторм в Одессе. Фото: Юрий Бершадский

Завтра, 17 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Жителей региона предупреждают о сильном ветре и шторме на море. А в ближайшие дни регион ожидают первые заморозки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 17 октября

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 12 — 14 м/с.

Температура ночью +7...+9°С, днем +11...+13°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 17 октября

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 12 — 14 м/с.

Температура ночью +4...+9°С, днем +8...+13°С.

На дорогах области ночью и утром видимость добра.

Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Отметим, по информации Украинского гидрометцентра, уже 19 октября на юге Украины ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется сильная заморозка от 0 до -5°С.

Водителей просят позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Напомним, в западных регионах сильные заморозки прогнозируют уже на днях.

Также стало известно, в каких регионах резко снизится температура.