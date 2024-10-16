Погода в Одессе завтра, 17 октября

На Одесчину надвигаются заморозки и дожди — погода на четверг 17 октября
Завтра, 17 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Жителей региона предупреждают о сильном ветре и шторме на море. А в ближайшие дни регион ожидают первые заморозки.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 17 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 12 — 14 м/с.
- Температура ночью +7...+9°С, днем +11...+13°С.
Погода в Одесской области 17 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 12 — 14 м/с.
- Температура ночью +4...+9°С, днем +8...+13°С.
- На дорогах области ночью и утром видимость добра.
Отметим, по информации Украинского гидрометцентра, уже 19 октября на юге Украины ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется сильная заморозка от 0 до -5°С.
Водителей просят позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием.
Напомним, в западных регионах сильные заморозки прогнозируют уже на днях.
Также стало известно, в каких регионах резко снизится температура.
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