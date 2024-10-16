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На Одесчину надвигаются заморозки и дожди — погода на четверг 17 октября

16 октября 2024 17:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Погода в Одессе завтра, 17 октября
Шторм в Одессе. Фото: Юрий Бершадский
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Завтра, 17 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Жителей региона предупреждают о сильном ветре и шторме на море. А в ближайшие дни регион ожидают первые заморозки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 17 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер северный, 12 — 14 м/с.
  • Температура ночью +7...+9°С, днем +11...+13°С.
Одевайтесь теплее, что готовит погода одесситам во вторник 15 октября - фото 1
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 17 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер северный, 12 — 14 м/с.
  • Температура ночью +4...+9°С, днем +8...+13°С.
  • На дорогах области ночью и утром видимость добра.
Одевайтесь теплее — что готовит погода одесситам во вторник 15 октября - фото 2
Прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Отметим, по информации Украинского гидрометцентра, уже 19 октября на юге Украины ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется сильная заморозка от 0 до -5°С.

Водителей просят позаботиться о безопасности на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина имеет специальные протекторы, обеспечивающие лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Напомним, в западных регионах сильные заморозки прогнозируют уже на днях.

Также стало известно, в каких регионах резко снизится температура.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды

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