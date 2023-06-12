Прогноз погоди в Одесі сьогодні

Готуйте парасольки: якою буде погода в Одесі сьогодні
12 червня 2023 06:30
Проливний дощ. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують в Одесі та області протягом 12 червня мінливу хмарність та короткочасний дощ. По області місцями можлива гроза.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 21-23°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 83%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ.
- Вдень місцями гроза. Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С.
- На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 12 червня, погода принесе опади у кожну область України. Вони оминуть лише декілька населених пунктів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр
Хмарно з проясненнями
- у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях помірні (місцями значні) дощі;
- на південному-сході, сході країни та Полтавщині дощі (вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі), подекуди з грозами;
- на решті території місцями невеликий дощ.
Температура повітря
- температура вночі у західних та північних 7-12°, вдень 12-17°;
- на решті території вночі 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень 17-22°.