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Готуйте парасольки: якою буде погода в Одесі сьогодні

12 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі сьогодні
Проливний дощ. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують в Одесі та області протягом 12 червня мінливу хмарність та короткочасний дощ. По області місцями можлива гроза.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 21-23°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск  — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 83%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ.
  • Вдень місцями гроза. Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С.
  • На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 12 червня, погода принесе опади у кожну область України. Вони оминуть лише декілька населених пунктів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

Хмарно з проясненнями

  • у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях помірні (місцями значні) дощі;
  • на південному-сході, сході країни та Полтавщині дощі (вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі), подекуди з грозами;
  • на решті території місцями невеликий дощ.

Температура повітря

  • температура вночі у західних та північних 7-12°, вдень 12-17°;
  • на решті території вночі 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень 17-22°.

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