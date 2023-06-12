Прогноз погоди в Одесі сьогодні

Проливний дощ. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Одесі та області протягом 12 червня мінливу хмарність та короткочасний дощ. По області місцями можлива гроза.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 21-23°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 83%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ.

Вдень місцями гроза. Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 20-25°С.

На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 12 червня, погода принесе опади у кожну область України. Вони оминуть лише декілька населених пунктів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр

Хмарно з проясненнями

у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях помірні (місцями значні) дощі;

на південному-сході, сході країни та Полтавщині дощі (вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі), подекуди з грозами;

на решті території місцями невеликий дощ.

Температура повітря