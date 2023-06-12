Дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Одессе и области 12 июня переменную облачность и кратковременный дождь. По области местами возможна гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 83%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь.

Днем местами гроза. Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

12 июня погода принесет осадки в каждую область Украины. Они минуют всего несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Облачно с прояснениями

в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях умеренные (местами значительные) дожди;

на юго-востоке, востоке страны и Полтавщине дожди (ночью на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине местами значительные дожди), кое-где с грозами;

на остальной территории местами небольшой дождь.

Температура воздуха