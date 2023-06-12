Готовьте зонтики: какой будет погода в Одессе сегодня
12 июня 2023 06:30
Дождь. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют в Одессе и области 12 июня переменную облачность и кратковременный дождь. По области местами возможна гроза.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 21-23°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 83%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь.
- Днем местами гроза. Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
- На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
12 июня погода принесет осадки в каждую область Украины. Они минуют всего несколько населенных пунктов.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Облачно с прояснениями
- в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях умеренные (местами значительные) дожди;
- на юго-востоке, востоке страны и Полтавщине дожди (ночью на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине местами значительные дожди), кое-где с грозами;
- на остальной территории местами небольшой дождь.
Температура воздуха
- температура ночью в западных и северных 7-12 °, днем 12-17 °;
- на остальной территории ночью 11-16° (на побережье морей до 19°), днем 17-22°.