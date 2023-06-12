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Готовьте зонтики: какой будет погода в Одессе сегодня

12 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе.
Дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют в Одессе и области 12 июня переменную облачность и кратковременный дождь. По области местами возможна гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем 21-23°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 83%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь.
  • Днем местами гроза. Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
  • На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

12 июня погода принесет осадки в каждую область Украины. Они минуют всего несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Облачно с прояснениями

  • в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях умеренные (местами значительные) дожди;
  • на юго-востоке, востоке страны и Полтавщине дожди (ночью на Харьковщине, Луганщине и Днепропетровщине местами значительные дожди), кое-где с грозами;
  • на остальной территории местами небольшой дождь.

Температура воздуха

  • температура ночью в западных и северных 7-12 °, днем 12-17 °;
  • на остальной территории ночью 11-16° (на побережье морей до 19°), днем 17-22°.

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