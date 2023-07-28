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Готуйте парасольки: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

28 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 липня
Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 липня, синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, на Одещині очікується невеликий дощ. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С 
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У п'ятницю, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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