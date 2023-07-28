Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 липня

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 липня, синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, на Одещині очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У п'ятницю, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.