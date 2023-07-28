Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 липня

Готуйте парасольки: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
28 липня 2023 06:30
Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 28 липня, синоптики попереджають про сильний вітер. Крім того, на Одещині очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У п'ятницю, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.