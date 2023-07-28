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Готовьте зонтики: какой будет погода в Одессе и области

28 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 июля.
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 июля, синоптики предупреждают о сильном ветре. Кроме того, в Одесской области ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность — 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 12-17°С, днем ​​23-28°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 28 июля, в восточных регионах Украины ожидается дождь. В остальных областях будет солнечно. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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