Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 июля.

Готовьте зонтики: какой будет погода в Одессе и области
28 июля 2023 06:30
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 июля, синоптики предупреждают о сильном ветре. Кроме того, в Одесской области ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность — 82%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В пятницу, 28 июля, в восточных регионах Украины ожидается дождь. В остальных областях будет солнечно. Подробный прогноз погоды читайте в материале.