Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 июля.

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 июля, синоптики предупреждают о сильном ветре. Кроме того, в Одесской области ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем ​​23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 28 июля, в восточных регионах Украины ожидается дождь. В остальных областях будет солнечно. Подробный прогноз погоды читайте в материале.