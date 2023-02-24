Погода в Одесі 23 лютого: невеликі опади та сильний вітер

Готуйте парасольки: якою буде погода в Одесі та області у п'ятницю
Останній день робочого тижня принесе одеситам невеликі опади. Також синоптики попереджають про сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день може піти невеликий дощ. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м /с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вдень також дощитиме. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 4-9°С тепла. На автошляхах області місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
24 лютого, синоптики прогнозують хмарну та морозну погоду. В деяких областях можливі опади у вигляді снігу.
Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається