Погода в Одесі 23 лютого: невеликі опади та сильний вітер

Детальний прогноз погоди

Останній день робочого тижня принесе одеситам невеликі опади. Також синоптики попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день може піти невеликий дощ. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м /с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вдень також дощитиме. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 4-9°С тепла. На автошляхах області місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

24 лютого, синоптики прогнозують хмарну та морозну погоду. В деяких областях можливі опади у вигляді снігу.

Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається