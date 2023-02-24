Погода в Одессе 23 февраля: небольшие осадки и сильный ветер

Готовьте зонтики: какова погода в Одессе и области в пятницу
Последний день рабочей недели принесет одесситам небольшие осадки. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
-
Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину
-
ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ
-
К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
-
СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих
-
Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля
-
"Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения
-
"Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"
-
"Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев
-
Банки изменили валютный курс: сколько сейчас стоит доллар и евро
-
Как бизнес в Украине пережил первый год войны
Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день может пойти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Днем будет дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 4-9°С тепла. На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
24 февраля синоптики прогнозируют облачную и морозную погоду . В некоторых областях возможны осадки в виде снега.
Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом . После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предполагается