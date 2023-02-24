Погода в Одессе 23 февраля: небольшие осадки и сильный ветер

Подробный прогноз погоды

Последний день рабочей недели принесет одесситам небольшие осадки. Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день может пойти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Днем будет дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 4-9°С тепла. На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

24 февраля синоптики прогнозируют облачную и морозную погоду . В некоторых областях возможны осадки в виде снега.

Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом . После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предполагается