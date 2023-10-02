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Готуються до обстрілів інфраструктури: Ігнат розповів про тактику атак на Одещину

2 жовтня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ігнат розповів про тактику атак на Одещину
Проліт дронів у небі. Фото ілюстративне: Повітряні сили
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Повітряних Силах розповіли про тактику атак  "шахедами" на Одеську область дивними траєкторіями. Ймовірніше, наразі основною ціллю армії-агресорки є вишукування систем ППО для підготовки масованих ударів по інфраструктурі.

Про це в етері марафону "Ми-Україна" розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. 

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За його словами, найближчим часом пріоритетними для ураження ворогом є військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури саме паливно-енергетичного сектору. Наразі ворог має засоби ураження, які дають можливість "діставати" далеко всередину країни, а також до західних регіонів.

Атаки на Одеську область

Речник Повітряних Сил вважає, що на південні регіони переважно будуть спрямовані ракети таких типів як "Онікс", Х-22 та БпЛА ударного типу. Проте для дронів не важливе місце запуску, бо в них є певний запас ходу, а от дивну траєкторію польотів військовий пояснює роботою засобів РЕБ. 

"Вони залітають з півдня, летять на північ, потім на захід, потім вертаються на схід, і знову повертаються. Так, це Одеська область, це дійсно говорить про те, що, на жаль, можуть вони вишукувати вільні зони. Планують так траєкторію польоту, щоб якомога підступніше вдарити зненацька і вразити той об’єкт, який вони хочуть", — сказав Ігнат. 

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО. 

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