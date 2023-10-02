Игнат рассказал о тактике атак на Одесщину

Пролет дронов в небе. Фото иллюстративное: Воздушные силы

В Воздушных Силах рассказали о тактике атак "шахедами" на Одесскую область удивительными траекториями. Вероятнее всего, сейчас основной целью армии-агрессора является поиск систем ПВО для подготовки массированных ударов по инфраструктуре.

Об этом в эфире марафона "Мы-Украина" рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, в ближайшее время приоритетными для поражения врагом являются военные объекты и объекты критической инфраструктуры именно топливно-энергетического сектора. В настоящее время у врага есть средства поражения, которые дают возможность "доставать" далеко внутрь страны, а также в западные регионы.

Атаки на Одесскую область

Представитель Воздушных Сил считает, что на южные регионы преимущественно будут направлены ракеты таких типов как Оникс, Х-22 и БпЛА ударного типа. Однако для дронов не важно место запуска, потому что у них есть определенный запас хода, а вот странную траекторию полетов военный объясняет работой средств РЭБ.

"Они залетают с юга, летят на север, потом на запад, потом возвращаются на восток, и снова возвращаются. Да, это Одесская область, это действительно говорит о том, что, к сожалению, могут они выискивать свободные зоны. Планируют так траекторию полета, чтобы как можно коварнее ударить врасплох и поразить тот объект, который они хотят", — сказал Игнат.

Напомним, в ночь на 2 октября российские террористы выпустили по Украине семь ударных БпЛА типа Shahed. Четыре из них удалось уничтожить украинскую ПВО.