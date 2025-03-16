Відключення світла в Одесі 17 березня: що відомо

Графіки на завтра — чи будуть відключення світла в Одесі
Ситуація в енергосистемі України залишається складною через системні удари по електромережах з боку російських військових. Однак на 17 березня мешканцям Одеси поки не прогнозують погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Втім, енергетики закликають економити електроенергію, оскільки ситуація може змінитися. Щоб уникнути перевантажень мережі, мешканцям рекомендують:
- не вмикати одночасно потужні електроприлади,
- користуватися енергоощадними лампами,
- за можливості зменшити використання електрообігрівачів.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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