Отключение света в Одессе 17 марта: что известно

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за системных ударов по электросетям со стороны российских военных. Однако на 17 марта жителям Одессы пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Впрочем, энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети, жителям рекомендуют:

не включать одновременно мощные электроприборы,

пользоваться энергосберегающими лампами,

по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали кто может меньше платить за коммунальные услуги в 2025 году. А также сообщали, что порой украинцам поступают неправильные квитанции за коммуналку, что бьет по их бюджету. Поэтому, если вам насчитали лишнего, можно требовать перерасчет.