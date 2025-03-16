Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики на завтра — будут ли отключения света в Одессе arrow

Графики на завтра — будут ли отключения света в Одессе

16 марта 2025 20:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 17 марта: что известно
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за системных ударов по электросетям со стороны российских военных. Однако на 17 марта жителям Одессы пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Впрочем, энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети, жителям рекомендуют:

  • не включать одновременно мощные электроприборы,
  • пользоваться энергосберегающими лампами,
  • по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали кто может меньше платить за коммунальные услуги в 2025 году. А также сообщали, что порой украинцам поступают неправильные квитанции за коммуналку, что бьет по их бюджету. Поэтому, если вам насчитали лишнего, можно требовать перерасчет.

коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Реклама
Реклама
Реклама