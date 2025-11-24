Відео
Відео

Графіки не діють — хто з одеситів сьогодні буде без світла

Графіки не діють — хто з одеситів сьогодні буде без світла

Дата публікації: 24 листопада 2025 10:15
Оновлено: 10:55
Планові ремонтні роботи та погодинні відключення світла в Одесі 24 листопада 2025
Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у понеділок 24 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті тривають погодинні відключення згідно з чинним графіком. Енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків недавніх ракетних і безпілотних атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне та безперебійне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

  • Архітектора Нештурхи, 1-77,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12,
  •  Винниченка Володимира, 26-49А,
  •  Висока, 1-20,
  • Вітрогонова, 16-31,
  • Гордієнка, 31-70,
  • Гріна, 8-23,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 1-90А,
  • Клепацького Павла, 12, 17, 22,
  • Котлєєвська, 20,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Крашевського Юзефа, 6А-21,
  • Лавкова, 1-45,
  • Листяна, 10б,
  • Літня, 23-41,
  • Мазепи Івана, 4-43,
  • Матюшенка, 25-58а,
  • Мацієвської, 1-44,
  • Минаївська, 2-50,
  • Нежданової, 30в-62а, 117-129,
  •  Озерна, 26-66,
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Осіння, 1-12,
  • Пассіонарії, 1-26,
  • Праведників світу, 2-78,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Світла, 1-14,
  • Слобідська, 4-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тиха, 2-52,
  • Трусовська, 4Б-19Б,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Училищна, 22, 26,
  • Хавкіна, 64а-72,
  •  Хорошенка, 21-53,
  • Шполянська, 10-76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
  • пров. 1-й Наявний, 3,3а,5,5а,5б,7,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 1-й Ювілейний, 6,
  • пров. 2-й Наявний, 1-12а,
  •  пров. 3-й Наявний, 1-9,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • пров. 4-й Наявний, 2,3,4,6а,7а,7б,
  •  пров. 5-й Наявний, 1-5а,
  •  пров. 6-й Наявний, 2-9а,
  •  пров. 7-й Наявний, 4-10в, 10/а/1,
  • пров. Гетьмана Дорошенка Петра, 1-14,
  • пров. Любашовський, 1-19/корп.1,
  •  пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Севастопольський, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,
  • пров. Ширяєвський, 21, 28,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • узвіз Слобідський, 27б, 29.  

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Айвазовського, 34,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Едуардса Бориса (Писарева), 28-40В,
  • Лигінська, 1/1-33,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104,195,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  •  пров. 1-й Рівності, 86,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Травневий, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.

Роботи до 17:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 24 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5–3 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки світла — коли очікувати електроенергію одеситам завтра - фото 1

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Графіки світла — коли очікувати електроенергію одеситам завтра - фото 2

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація з електропостачанням у Харкові. Також ми писали про те, чому у регіонах світло вимикають по-різному.

</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
