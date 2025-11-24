Планові ремонтні роботи та погодинні відключення світла в Одесі 24 листопада 2025

Графіки не діють — хто з одеситів сьогодні буде без світла
Сьогодні, у понеділок 24 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті тривають погодинні відключення згідно з чинним графіком. Енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків недавніх ракетних і безпілотних атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне та безперебійне електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ
- Архітектора Нештурхи, 1-77,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12,
- Винниченка Володимира, 26-49А,
- Висока, 1-20,
- Вітрогонова, 16-31,
- Гордієнка, 31-70,
- Гріна, 8-23,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 1-90А,
- Клепацького Павла, 12, 17, 22,
- Котлєєвська, 20,
- Коцюбинського, 1-21,
- Крашевського Юзефа, 6А-21,
- Лавкова, 1-45,
- Листяна, 10б,
- Літня, 23-41,
- Мазепи Івана, 4-43,
- Матюшенка, 25-58а,
- Мацієвської, 1-44,
- Минаївська, 2-50,
- Нежданової, 30в-62а, 117-129,
- Озерна, 26-66,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Осіння, 1-12,
- Пассіонарії, 1-26,
- Праведників світу, 2-78,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Світла, 1-14,
- Слобідська, 4-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тиха, 2-52,
- Трусовська, 4Б-19Б,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Училищна, 22, 26,
- Хавкіна, 64а-72,
- Хорошенка, 21-53,
- Шполянська, 10-76, 107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- пров. 1-й Вапняний, 1-11а,
- пров. 1-й Наявний, 3,3а,5,5а,5б,7,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 1-й Ювілейний, 6,
- пров. 2-й Наявний, 1-12а,
- пров. 3-й Наявний, 1-9,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- пров. 4-й Наявний, 2,3,4,6а,7а,7б,
- пров. 5-й Наявний, 1-5а,
- пров. 6-й Наявний, 2-9а,
- пров. 7-й Наявний, 4-10в, 10/а/1,
- пров. Гетьмана Дорошенка Петра, 1-14,
- пров. Любашовський, 1-19/корп.1,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- пров. Севастопольський, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,
- пров. Ширяєвський, 21, 28,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- узвіз Слобідський, 27б, 29.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ
- Абрикосова, 4-105а,
- Айвазовського, 34,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Едуардса Бориса (Писарева), 28-40В,
- Лигінська, 1/1-33,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104,195,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Травневий, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.
Роботи до 17:00
Графіки світла
Крім того, сьогодні, 24 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5–3 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація з електропостачанням у Харкові. Також ми писали про те, чому у регіонах світло вимикають по-різному.
