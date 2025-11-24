Планові ремонтні роботи та погодинні відключення світла в Одесі 24 листопада 2025

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у понеділок 24 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті тривають погодинні відключення згідно з чинним графіком. Енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків недавніх ракетних і безпілотних атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне та безперебійне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

Архітектора Нештурхи, 1-77,

Вапняна, 1-47,

Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12,

Винниченка Володимира, 26-49А,

Висока, 1-20,

Вітрогонова, 16-31,

Гордієнка, 31-70,

Гріна, 8-23,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 1-90А,

Клепацького Павла, 12, 17, 22,

Котлєєвська, 20,

Коцюбинського, 1-21,

Крашевського Юзефа, 6А-21,

Лавкова, 1-45,

Листяна, 10б,

Літня, 23-41,

Мазепи Івана, 4-43,

Матюшенка, 25-58а,

Мацієвської, 1-44,

Минаївська, 2-50,

Нежданової, 30в-62а, 117-129,

Озерна, 26-66,

Орлика Пилипа, 3-44,

Осіння, 1-12,

Пассіонарії, 1-26,

Праведників світу, 2-78,

Професора Коровицького, 115-151,

Світла, 1-14,

Слобідська, 4-44,

Стельмаха, 2-44,

Тиха, 2-52,

Трусовська, 4Б-19Б,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Училищна, 22, 26,

Хавкіна, 64а-72,

Хорошенка, 21-53,

Шполянська, 10-76, 107, 109, 117, 119,

Ядова, 58,

пров. 1-й Вапняний, 1-11а,

пров. 1-й Наявний, 3,3а,5,5а,5б,7,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 1-й Ювілейний, 6,

пров. 2-й Наявний, 1-12а,

пров. 3-й Наявний, 1-9,

пров. 3-й Східчастий, 11,

пров. 4-й Наявний, 2,3,4,6а,7а,7б,

пров. 5-й Наявний, 1-5а,

пров. 6-й Наявний, 2-9а,

пров. 7-й Наявний, 4-10в, 10/а/1,

пров. Гетьмана Дорошенка Петра, 1-14,

пров. Любашовський, 1-19/корп.1,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Севастопольський, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,

пров. Ширяєвський, 21, 28,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23,

узвіз Латвійський, 1-27,

узвіз Слобідський, 27б, 29.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ

Абрикосова, 4-105а,

Айвазовського, 34,

Дачна, 4/2,

Дубовий Гай, 2-57,

Едуардса Бориса (Писарева), 28-40В,

Лигінська, 1/1-33,

Рибальська, 20,

Рівності, 84-104,195,

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,

пров. 1-й Рівності, 86,197,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Рівності, 92,

пров. Травневий, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.

Роботи до 17:00

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 24 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 0,5–3 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</