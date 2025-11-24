Плановые ремонтные работы и почасовые отключения света в Одессе 24 ноября 2025 года

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в понедельник 24 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. В то же время в городе продолжаются почасовые отключения согласно действующему графику. Энергетики активно работают над ликвидацией последствий недавних ракетных и беспилотных атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное и бесперебойное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС

Архитектора Нештурхи, 1-77,

Известковая, 1-47,

Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12,

Винниченко Владимира, 26-49А,

Высокая, 1-20,

16-31, Ветрогонова,

Гордиенко, 31-70,

Грин, 8-23,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 1-90А,

Клепацкого Павла, 12, 17, 22,

Котлеевская, 20,

Коцюбинского, 1-21,

Крашевского Юзефа, 6А-21,

Лавкова, 1-45,

Лиственная, 10б,

Летняя, 23-41,

Мазепы Ивана, 4-43,

Матюшенко, 25-58а,

Мациевской, 1-44,

Минаевская, 2-50,

Неждановой, 30в-62а, 117-129,

Озерная, 26-66,

Орлика Пилипа, 3-44,

Осенняя, 1-12,

Пассионарии, 1-26,

Праведников мира, 2-78,

Профессора Коровицкого, 115-151,

Светлая, 1-14,

Слободская, 4-44,

Стельмаха, 2-44,

Тихая, 2-52,

Трусовская, 4Б-19Б,

Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Училищная, 22, 26,

Хавкина, 64а-72,

Хорошенко, 21-53,

Шполянская, 10-76, 107, 109, 117, 119,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Известковый, 1-11а,

переулок 1-й Наличный, 3,3а,5,5а,5б,7,

переулок 1-й Пересыпской, 8-14,

переулок 1-й Юбилейный, 6,

переулок 2-й Наличный, 1-12а,

переулок 3-й Наличный, 1-9,

переулок 3-й Восточный, 11,

переулок 4-й Наличный, 2,3,4,6а,7а,7б,

переулок 5-й Наличный, 1-5а,

переулок 6-й Наличный, 2-9а,

переулок 7-й Наличный, 4-10в, 10/а/1,

переулок Гетмана Дорошенко Петра, 1-14,

переулок Любашовский, 1-19/корп.1,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,

переулок Ширяевский, 21, 28,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23,

спуск Латвийский, 1-27,

спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

Абрикосовая, 4-105а,

Айвазовского, 34,

Дачная, 4/2,

Дубовая Роща, 2-57,

Эдуардса Бориса (Писарева), 28-40В,

Лыгинская, 1/1-33,

Рыбальская, 20,

Равенства, 84-104,195,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,

переулок 1-й Равенства, 86,197,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Равенства, 92,

переулок Майский, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.

Работы до 17:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 24 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5-3 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

