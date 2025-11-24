Плановые ремонтные работы и почасовые отключения света в Одессе 24 ноября 2025 года

Графики не действуют — кто из одесситов сегодня будет без света
Сегодня, в понедельник 24 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. В то же время в городе продолжаются почасовые отключения согласно действующему графику. Энергетики активно работают над ликвидацией последствий недавних ракетных и беспилотных атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное и бесперебойное электроснабжение.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС
- Архитектора Нештурхи, 1-77,
- Известковая, 1-47,
- Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12,
- Винниченко Владимира, 26-49А,
- Высокая, 1-20,
- 16-31, Ветрогонова,
- Гордиенко, 31-70,
- Грин, 8-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 1-90А,
- Клепацкого Павла, 12, 17, 22,
- Котлеевская, 20,
- Коцюбинского, 1-21,
- Крашевского Юзефа, 6А-21,
- Лавкова, 1-45,
- Лиственная, 10б,
- Летняя, 23-41,
- Мазепы Ивана, 4-43,
- Матюшенко, 25-58а,
- Мациевской, 1-44,
- Минаевская, 2-50,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Осенняя, 1-12,
- Пассионарии, 1-26,
- Праведников мира, 2-78,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Светлая, 1-14,
- Слободская, 4-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 4Б-19Б,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Училищная, 22, 26,
- Хавкина, 64а-72,
- Хорошенко, 21-53,
- Шполянская, 10-76, 107, 109, 117, 119,
- Ядовая, 58,
- переулок 1-й Известковый, 1-11а,
- переулок 1-й Наличный, 3,3а,5,5а,5б,7,
- переулок 1-й Пересыпской, 8-14,
- переулок 1-й Юбилейный, 6,
- переулок 2-й Наличный, 1-12а,
- переулок 3-й Наличный, 1-9,
- переулок 3-й Восточный, 11,
- переулок 4-й Наличный, 2,3,4,6а,7а,7б,
- переулок 5-й Наличный, 1-5а,
- переулок 6-й Наличный, 2-9а,
- переулок 7-й Наличный, 4-10в, 10/а/1,
- переулок Гетмана Дорошенко Петра, 1-14,
- переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
- переулок Атаманского Ионы, 1-15,
- переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,
- переулок Ширяевский, 21, 28,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Слободской, 27б, 29.
Работы до 19:00.
Южный РЭС
- Абрикосовая, 4-105а,
- Айвазовского, 34,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Эдуардса Бориса (Писарева), 28-40В,
- Лыгинская, 1/1-33,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104,195,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- переулок 1-й Равенства, 86,197,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Майский, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.
Работы до 17:00
Графики света
Кроме того, сегодня, 24 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5-3 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
