Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики не действуют — кто из одесситов сегодня будет без света

Графики не действуют — кто из одесситов сегодня будет без света

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 10:15
обновлено: 10:00
Плановые ремонтные работы и почасовые отключения света в Одессе 24 ноября 2025 года
Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в понедельник 24 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с плановыми ремонтными работами. В то же время в городе продолжаются почасовые отключения согласно действующему графику. Энергетики активно работают над ликвидацией последствий недавних ракетных и беспилотных атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное и бесперебойное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС

  • Архитектора Нештурхи, 1-77,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12,
  • Винниченко Владимира, 26-49А,
  • Высокая, 1-20,
  • 16-31, Ветрогонова,
  • Гордиенко, 31-70,
  • Грин, 8-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 1-90А,
  • Клепацкого Павла, 12, 17, 22,
  • Котлеевская, 20,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Крашевского Юзефа, 6А-21,
  • Лавкова, 1-45,
  • Лиственная, 10б,
  • Летняя, 23-41,
  • Мазепы Ивана, 4-43,
  • Матюшенко, 25-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • Минаевская, 2-50,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Осенняя, 1-12,
  • Пассионарии, 1-26,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Светлая, 1-14,
  • Слободская, 4-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 4Б-19Б,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Училищная, 22, 26,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Хорошенко, 21-53,
  • Шполянская, 10-76, 107, 109, 117, 119,
  • Ядовая, 58,
  • переулок 1-й Известковый, 1-11а,
  • переулок 1-й Наличный, 3,3а,5,5а,5б,7,
  • переулок 1-й Пересыпской, 8-14,
  • переулок 1-й Юбилейный, 6,
  • переулок 2-й Наличный, 1-12а,
  • переулок 3-й Наличный, 1-9,
  • переулок 3-й Восточный, 11,
  • переулок 4-й Наличный, 2,3,4,6а,7а,7б,
  • переулок 5-й Наличный, 1-5а,
  • переулок 6-й Наличный, 2-9а,
  • переулок 7-й Наличный, 4-10в, 10/а/1,
  • переулок Гетмана Дорошенко Петра, 1-14,
  • переулок Любашовский, 1-19/корп.1,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18,
  • переулок Ширяевский, 21, 28,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Слободской, 27б, 29.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Айвазовского, 34,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Эдуардса Бориса (Писарева), 28-40В,
  • Лыгинская, 1/1-33,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104,195,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • переулок 1-й Равенства, 86,197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Майский, 6, 7, 7Г/корп. 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3.

Работы до 17:00

Графики света

Кроме того, сегодня, 24 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 0,5-3 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки світла — коли очікувати електроенергію одеситам завтра - фото 1

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Графіки світла — коли очікувати електроенергію одеситам завтра - фото 2

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, какова ситуация с электроснабжением в Харькове. Также мы писали о том, почему в регионах свет выключают по-разному.

</</</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации