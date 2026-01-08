Відключення електроенергії 9 січня в Україні: важка ситуація на Одещині

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 9 січня, в більшості регіонів України продовжаться погодинні відключення електроенергії. Одна з найскладніших ситуацій спостерігається на Одещині, де ворог постійно завдає ударів по енергетичних об’єктах. Через це постачання електроенергії в регіоні здійснюватиметься в аварійному режимі без встановлених графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

У зв’язку з критичною ситуацією в енергетичній системі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через ці екстрені вимкнення попередні графіки, розміщені на офіційному сайті, втратили актуальність. Мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, на Одещині поновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та дізнатись графік відключень, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що уряд заборонив вимикати світло у лікарнях після ситуації зі Львовом. Також ми писали про те, яким буде нічний тариф на світло у 2-26 році.