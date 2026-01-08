Отключение электроэнергии 9 января в Украине: тяжелая ситуация в Одесской области

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 9 января, в большинстве регионов Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Одна из самых сложных ситуаций наблюдается в Одесской области, где враг постоянно наносит удары по энергетическим объектам. Поэтому поставки электроэнергии в регионе будут осуществляться в аварийном режиме без установленных графиков.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

В связи с критической ситуацией в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих экстренных отключений предыдущие графики, размещенные на официальном сайте, потеряли актуальность. Жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что правительство запретило выключать свет в больницах после ситуации со Львовом. Также мы писали о том, каким будет ночной тариф на свет в 2-26 году.