Чи відключать завтра світло в Одесі

Графіки світла на завтра в Одесі — чи будуть відключення
Завтра, 31 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Хоча ситуація в енергосистемі й може змінитися, але в разі потреби графіки обмежень для її стабілізації будуть опубліковані заздалегідь.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого. А Також про те, який тариф за комунальні послуги в Україні знизився.
Читайте Новини.LIVE!