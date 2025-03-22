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Графіки світла в Одесі — чи будуть завтра відключення

22 березня 2025 20:53
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 23 березня: що відомо
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через системні удари по електромережах з боку російських військових. Однак на 23 березня мешканцям Одеси поки не прогнозують погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Втім, енергетики закликають економити електроенергію, оскільки ситуація може змінитися. Щоб уникнути перевантажень мережі, мешканцям рекомендують:

  • не вмикати одночасно потужні електроприлади,
  • користуватися енергоощадними лампами,
  • за можливості зменшити використання електрообігрівачів.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян. Це станеться через завершення дії спеціального тарифу. Також ми писали, що в одеських медичних закладах доступна безоплатна бронхоскопія — метод обстеження трахеї та бронхів за допомогою ендоскопа.

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