Де в Одесі пройти безоплатну бронхоскопію — адреси та умови

Медсестра в лікарні везе медичне обладнання для операції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських медичних закладах доступна безоплатна бронхоскопія — метод обстеження трахеї та бронхів за допомогою ендоскопа. Це ефективний спосіб онкоскринінгу, який дозволяє виявити рак дихальних шляхів на ранніх стадіях.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Допис мерії. Фото: скриншот

Які умови безоплатної діагностики раку

У мерії повідомили, що пройти процедуру безплатно можуть пацієнти віком від 50 років. Для цього потрібно мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

В яких лікарнях роблять бронхоскопію

Для лікарень Одеси закупили сучасне бронхоскопічне обладнання за кошти міського бюджету. Записатися на обстеження можна у таких медзакладах:

Консультативно-діагностичний центр №6 (вул. Добровольців, 26а)

Міська клінічна лікарня №1 (вул. М'ясоїдівська, 32)

Міська клінічна лікарня №10 (вул. О. Вадатурського, 61)

Міська клінічна лікарня №11 (вул. В. Нестеренка, 5)

У мерії зазначили, що торік в Одесі провели понад 400 таких досліджень. Регулярний скринінг допомагає вчасно виявити небезпечні захворювання та розпочати лікування.

Нагадаємо, онколог розповіла про основні причини раку. Також лікарка повідомила, чому профілактика та лікування раку варті кожної копійки. Крім того, вона дала поради для підтримки ментального здоров'я.