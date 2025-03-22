Где в Одессе пройти бесплатную бронхоскопию — адреса и условия

Медсестра в больнице везет медицинское оборудование для операции. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских медицинских учреждениях доступна бесплатная бронхоскопия — метод обследования трахеи и бронхов с помощью эндоскопа. Это эффективный способ онкоскрининга, который позволяет выявить рак дыхательных путей на ранних стадиях.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Какие условия бесплатной диагностики рака

В мэрии сообщили, что пройти процедуру бесплатно могут пациенты в возрасте от 50 лет. Для этого нужно иметь направление от семейного или лечащего врача.

В каких больницах делают бронхоскопию

Для больниц Одессы закупили современное бронхоскопическое оборудование за счет городского бюджета. Записаться на обследование можно в таких медучреждениях:

Консультативно-диагностический центр №6 (ул. Добровольцев, 26а)

Городская клиническая больница №1 (ул. Мясоедовская, 32)

Городская клиническая больница №10 (ул. А. Вадатурского, 61)

Городская клиническая больница №11 (ул. В. Нестеренко, 5)

В мэрии отметили, что в прошлом году в Одессе провели более 400 таких исследований. Регулярный скрининг помогает вовремя выявить опасные заболевания и начать лечение.

Напомним, онколог рассказала об основных причинах рака. Также врач сообщила, почему профилактика и лечение рака стоят каждой копейки. Кроме того, она дала советы для поддержания ментального здоровья.