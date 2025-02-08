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Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

8 лютого 2025 20:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 9 лютого в Одесі та області
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри сильне похолодання та обстріли енергетичної інфраструктури росіянами, які постійно модернізують атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою. У неділю, 9 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії. 

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Укренерго спільно з Агентством з відновлення завершили будівництво 70 захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури. Також ми повідомляли, що Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі днями побував на Київській електропідстанції та попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.

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