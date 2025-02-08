Графики отключений света на 9 февраля в Одессе и области

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на сильное похолодание и обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами, которые постоянно модернизируют атаки и средства поражений, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой. В воскресенье, 9 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Укрэнерго совместно с Агентством по восстановлению завершили строительство 70 защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры. Также мы сообщали, что Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на днях побывал на Киевской электроподстанции и предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.