Графики отключений света на 9 февраля в Одессе и области

Графики света в Одессе — чего ждать в воскресенье
Несмотря на сильное похолодание и обстрелы энергетической инфраструктуры россиянами, которые постоянно модернизируют атаки и средства поражений, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой. В воскресенье, 9 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, Укрэнерго совместно с Агентством по восстановлению завершили строительство 70 защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры. Также мы сообщали, что Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на днях побывал на Киевской электроподстанции и предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.
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