Одеса 8 вересня без графіків відключень світла

Попри удари по енергетичній інфраструктурі України, система витримує навантаження. Тому завтра, 8 вересня, Одеса уникне відключень світла за графіками.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Міністерство економіки зробило прогноз на 2026-2028 роки, електроенергія для українців може здорожчати. Також ми писали, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб країна відмовилася від російських енергетичних ресурсів.