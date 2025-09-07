Відео
Головна Одеса Графіки світла в Одесі — чого містянам очікувати завтра

Графіки світла в Одесі — чого містянам очікувати завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 20:32
Одеса 8 вересня без графіків відключень світла
Люди гуляють по освіченій алеї в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри удари по енергетичній інфраструктурі України, система витримує навантаження. Тому завтра, 8 вересня, Одеса уникне відключень світла за графіками. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Міністерство економіки зробило прогноз на 2026-2028 роки, електроенергія для українців може здорожчати. Також ми писали, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб країна відмовилася від російських енергетичних ресурсів.  

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
