Графіки відключення світла в Одесі — де шукати адреси на завтра

Графіки відключення світла в Одесі — де шукати адреси на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 20:32
В Одесі 7 вересня без відключень світла
Ресторан на березі моря в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри атаки росіян на енергосистему України, Одеса залишається зі світлом. На 7 вересня офіційно графіки відключень не запроваджено. Енергетики працюють над відновленням мереж, тож поки що обмежень не буде.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти стали завдавати більше ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому взимку варто очікувати відключення світла. Також ми писали, що Міністерство економіки попередило, що електроенергія для українців може здорожчати.  

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
