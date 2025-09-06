В Одессе 7 сентября без отключений света 7 сентября

Ресторан на берегу моря в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на атаки россиян на энергосистему Украины, Одесса остается со светом. На 7 сентября официально графики отключений не введены. Энергетики работают над восстановлением сетей, поэтому пока ограничений не будет.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в последние дни российские оккупанты стали наносить больше ударов по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому зимой стоит ожидать отключения света. Также мы писали, что Министерство экономики предупредило, что электроэнергия для украинцев может подорожать..