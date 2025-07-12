Ситуація зі світлом в Одесі: 13 липня

Графіки світла в Одесі — яка ситуація на неділю
Попри наслідки російських ударів по енергетиці, в Одесі та області 13 липня обійдеться без погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури, а графіки залишаються неактивними.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, за останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей, які постраждали внаслідок російських атак, із понад 10 ГВт. Також ми писали, про те, коли та на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів.
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