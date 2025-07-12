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Головна Одеса Графіки світла в Одесі — яка ситуація на неділю

Графіки світла в Одесі — яка ситуація на неділю

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 20:29
Ситуація зі світлом в Одесі: 13 липня
Кафе в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри наслідки російських ударів по енергетиці, в Одесі та області 13 липня обійдеться без погодинних відключень. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури, а графіки залишаються неактивними. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо,  за останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей, які постраждали внаслідок російських атак, із понад 10 ГВт. Також ми писали, про те, коли та на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів. 

електроенергія Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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