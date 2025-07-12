Відключення електроенергії в Одесі 12 липня — адреси

Одеса без світла — масштабні відключення електроенергії
Сьогодні, 12 липня, в Одесі відключили електроенергію на десятках вулиць. У Центральному та Північному районах проводять технічні роботи. Людей просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а електропостачання обіцяють відновити до вечора.
Про це у суботу, 12 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ — світла не буде до 20:00:
- вул. Гранатна, 1-16б
- вул. Михайленко Ганни, 18-51
- вул. Олексія Вадатурського, 79-131
- вул. Прибіка Йозефа, 7-28Б
- вул. Столярського, 4Г
- вул. Фунтового Івана, 42-54
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1
- пров. Кордонний, 1-35
- пров. Малиновський, 7
Північний РЕМ — світла не буде до 19:00:
- вул. Агрономічна, 60-223
- вул. Біляївська, 1-9
- вул. Кільцева, 1-12
- вул. Котляревського, 12б
- вул. Кругова, 1-37
- вул. Міхновського Миколи, 1-63
- вул. Болобочана, 1-43
- вул. Молодіжна, 1-49
- вул. Тарутинська, 1-11
- вул. Хуторська, 1-95Г
- вул. Цебриковська, 1-13
- вул. Четверта, 33-Г, 33Б, 37-58А
- пров. Агрономічний, 1-8а
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б
- пров. Кілевий, 1-9а
- пров. Круговий, 1а-13
- пров. Крушельницької, 1-5а
- пров. Мастерський, 1-11
- пров. Новий, 1-14А
- пров. Оранжерейний, 1-32
- пров. Петра Калнишевського, 1-10
- пров. Шахтинський, 18-46
- пров. Шебелинський, 13-27
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, за останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей, які постраждали внаслідок російських атак, із понад 10 ГВт. Також ми писали, про те, коли та на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів.
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