Відключення електроенергії в Одесі 12 липня — адреси

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 липня, в Одесі відключили електроенергію на десятках вулиць. У Центральному та Північному районах проводять технічні роботи. Людей просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а електропостачання обіцяють відновити до вечора.

Про це у суботу, 12 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ — світла не буде до 20:00:

вул. Гранатна, 1-16б

вул. Михайленко Ганни, 18-51

вул. Олексія Вадатурського, 79-131

вул. Прибіка Йозефа, 7-28Б

вул. Столярського, 4Г

вул. Фунтового Івана, 42-54

пров. Гранатний, 2-8/корп.1

пров. Кордонний, 1-35

пров. Малиновський, 7

Північний РЕМ — світла не буде до 19:00:

вул. Агрономічна, 60-223

вул. Біляївська, 1-9

вул. Кільцева, 1-12

вул. Котляревського, 12б

вул. Кругова, 1-37

вул. Міхновського Миколи, 1-63

вул. Болобочана, 1-43

вул. Молодіжна, 1-49

вул. Тарутинська, 1-11

вул. Хуторська, 1-95Г

вул. Цебриковська, 1-13

вул. Четверта, 33-Г, 33Б, 37-58А

пров. Агрономічний, 1-8а

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б

пров. Кілевий, 1-9а

пров. Круговий, 1а-13

пров. Крушельницької, 1-5а

пров. Мастерський, 1-11

пров. Новий, 1-14А

пров. Оранжерейний, 1-32

пров. Петра Калнишевського, 1-10

пров. Шахтинський, 18-46

пров. Шебелинський, 13-27

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, за останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей, які постраждали внаслідок російських атак, із понад 10 ГВт. Також ми писали, про те, коли та на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів.