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Головна Одеса Одеса без світла — масштабні відключення електроенергії

Одеса без світла — масштабні відключення електроенергії

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:43
Відключення електроенергії в Одесі 12 липня — адреси
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 12 липня, в Одесі відключили електроенергію на десятках вулиць. У Центральному та Північному районах проводять технічні роботи. Людей просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а електропостачання обіцяють відновити до вечора.

Про це у суботу, 12 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ — світла не буде до 20:00:

  • вул. Гранатна, 1-16б
  • вул. Михайленко Ганни, 18-51
  • вул. Олексія Вадатурського, 79-131
  • вул. Прибіка Йозефа, 7-28Б
  • вул. Столярського, 4Г
  • вул. Фунтового Івана, 42-54
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1
  • пров. Кордонний, 1-35
  • пров. Малиновський, 7

Північний РЕМ — світла не буде до 19:00:

  • вул. Агрономічна, 60-223
  • вул. Біляївська, 1-9
  • вул. Кільцева, 1-12
  • вул. Котляревського, 12б
  • вул. Кругова, 1-37
  • вул. Міхновського Миколи, 1-63
  • вул. Болобочана, 1-43
  • вул. Молодіжна, 1-49
  • вул. Тарутинська, 1-11
  • вул. Хуторська, 1-95Г
  • вул. Цебриковська, 1-13
  • вул. Четверта, 33-Г, 33Б, 37-58А
  • пров. Агрономічний, 1-8а
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б
  • пров. Кілевий, 1-9а
  • пров. Круговий, 1а-13
  • пров. Крушельницької, 1-5а
  • пров. Мастерський, 1-11
  • пров. Новий, 1-14А
  • пров. Оранжерейний, 1-32
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10
  • пров. Шахтинський, 18-46
  • пров. Шебелинський, 13-27

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, за останні 12 місяців вдалося відновити близько 6 ГВт потужностей, які постраждали внаслідок російських атак, із понад 10 ГВт. Також ми писали, про те, коли та на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів. 

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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