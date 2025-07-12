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Главная Одесса Одесса без света — масштабные отключения электроэнергии

Одесса без света — масштабные отключения электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 09:43
Отключение электроэнергии в Одессе 12 июля - адреса
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 12 июля, в Одессе отключили электроэнергию на десятках улиц. В Центральном и Северном районах проводят технические работы. Людей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а электроснабжение обещают восстановить к вечеру.

Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС — света не будет до 20:00:

  • ул. Гранатная, 1-16б
  • Михайленко Анны, 18-51
  • ул. Алексея Вадатурского, 79-131
  • ул. Прибика Йозефа, 7-28Б
  • ул. Столярского, 4Г
  • ул. Фунтового Ивана, 42-54
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1
  • переулок Кордонный, 1-35
  • переулок Малиновский, 7

Северный РЭС — света не будет до 19:00:

  • ул. Агрономическая, 60-223
  • ул. Беляевская, 1-9
  • Кольцевая, 1-12
  • ул. Котляревского, 12б
  • ул. Круговая, 1-37
  • ул. Михновского Николая, 1-63
  • ул. Болобочана, 1-43
  • ул. Молодежная, 1-49
  • ул. Тарутинская, 1-11
  • ул. Хуторская, 1-95Г
  • ул. Цебриковская, 1-13
  • ул. Четвертая, 33-Г, 33Б, 37-58А
  • переулок Агрономический, 1-8а
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б
  • переулок Килевый, 1-9а
  • переулок Круговой, 1а-13
  • переулок Крушельницкой, 1-5а
  • переулок Мастерский, 1-11
  • переулок. Новый, 1-14А
  • переулок Оранжерейный, 1-32
  • переулок. Петра Калнышевского, 1-10
  • переулок Шахтинский, 18-46
  • переулок Шебелинский, 13-27

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, за последние 12 месяцев удалось восстановить около 6 ГВт мощностей, пострадавших в результате российских атак, из более 10 ГВт. Также мы писали, о том, когда и на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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