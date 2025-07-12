Отключение электроэнергии в Одессе 12 июля - адреса

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 12 июля, в Одессе отключили электроэнергию на десятках улиц. В Центральном и Северном районах проводят технические работы. Людей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а электроснабжение обещают восстановить к вечеру.

Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС — света не будет до 20:00:

ул. Гранатная, 1-16б

Михайленко Анны, 18-51

ул. Алексея Вадатурского, 79-131

ул. Прибика Йозефа, 7-28Б

ул. Столярского, 4Г

ул. Фунтового Ивана, 42-54

переулок Гранатный, 2-8/корп.1

переулок Кордонный, 1-35

переулок Малиновский, 7

Северный РЭС — света не будет до 19:00:

ул. Агрономическая, 60-223

ул. Беляевская, 1-9

Кольцевая, 1-12

ул. Котляревского, 12б

ул. Круговая, 1-37

ул. Михновского Николая, 1-63

ул. Болобочана, 1-43

ул. Молодежная, 1-49

ул. Тарутинская, 1-11

ул. Хуторская, 1-95Г

ул. Цебриковская, 1-13

ул. Четвертая, 33-Г, 33Б, 37-58А

переулок Агрономический, 1-8а

пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б

переулок Килевый, 1-9а

переулок Круговой, 1а-13

переулок Крушельницкой, 1-5а

переулок Мастерский, 1-11

переулок. Новый, 1-14А

переулок Оранжерейный, 1-32

переулок. Петра Калнышевского, 1-10

переулок Шахтинский, 18-46

переулок Шебелинский, 13-27

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, за последние 12 месяцев удалось восстановить около 6 ГВт мощностей, пострадавших в результате российских атак, из более 10 ГВт. Также мы писали, о том, когда и на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.