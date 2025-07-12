Отключение электроэнергии в Одессе 12 июля - адреса

Одесса без света — масштабные отключения электроэнергии
Сегодня, 12 июля, в Одессе отключили электроэнергию на десятках улиц. В Центральном и Северном районах проводят технические работы. Людей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а электроснабжение обещают восстановить к вечеру.
Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС — света не будет до 20:00:
- ул. Гранатная, 1-16б
- Михайленко Анны, 18-51
- ул. Алексея Вадатурского, 79-131
- ул. Прибика Йозефа, 7-28Б
- ул. Столярского, 4Г
- ул. Фунтового Ивана, 42-54
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1
- переулок Кордонный, 1-35
- переулок Малиновский, 7
Северный РЭС — света не будет до 19:00:
- ул. Агрономическая, 60-223
- ул. Беляевская, 1-9
- Кольцевая, 1-12
- ул. Котляревского, 12б
- ул. Круговая, 1-37
- ул. Михновского Николая, 1-63
- ул. Болобочана, 1-43
- ул. Молодежная, 1-49
- ул. Тарутинская, 1-11
- ул. Хуторская, 1-95Г
- ул. Цебриковская, 1-13
- ул. Четвертая, 33-Г, 33Б, 37-58А
- переулок Агрономический, 1-8а
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б
- переулок Килевый, 1-9а
- переулок Круговой, 1а-13
- переулок Крушельницкой, 1-5а
- переулок Мастерский, 1-11
- переулок. Новый, 1-14А
- переулок Оранжерейный, 1-32
- переулок. Петра Калнышевского, 1-10
- переулок Шахтинский, 18-46
- переулок Шебелинский, 13-27
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, за последние 12 месяцев удалось восстановить около 6 ГВт мощностей, пострадавших в результате российских атак, из более 10 ГВт. Также мы писали, о том, когда и на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.
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