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Графіки світла в Одесі на завтра — кому вимикатимуть електрику

1 березня 2025 20:53
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла на неділю, 2 березня, в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на зараз ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Тому завтра, 2 березня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, 28 лютого у ЗМІ з'явилась публікація, що Держдеп США нібито наказав припинити дію програми підтримки та допомоги українській енергосистемі. Сьогодні стало відомо, що енергосистема України отримає фінансування від Італії.

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