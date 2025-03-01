Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики света в Одессе на завтра — кому отключат электричество arrow

Графики света в Одессе на завтра — кому отключат электричество

1 марта 2025 20:53
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики света на воскресенье, 2 марта, в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на сейчас ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Поэтому завтра, 2 марта, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, 28 февраля в СМИ появилась публикация, что Госдеп США якобы приказал прекратить действие программы поддержки и помощи украинской энергосистеме. Сегодня стало известно, что энергосистема Украины получит финансирование от Италии.

Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света
Реклама
Реклама
Реклама