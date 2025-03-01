Графики света на воскресенье, 2 марта, в Одессе и области

Графики света в Одессе на завтра — кому отключат электричество
По состоянию на сейчас ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Поэтому завтра, 2 марта, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, 28 февраля в СМИ появилась публикация, что Госдеп США якобы приказал прекратить действие программы поддержки и помощи украинской энергосистеме. Сегодня стало известно, что энергосистема Украины получит финансирование от Италии.
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