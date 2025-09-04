Відео
Графіки відключень — чи будуть одесити зі світлом завтра

Графіки відключень — чи будуть одесити зі світлом завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 20:32
Одеса та область: графіки відключення світла станом на 4 вересня
Нічна Дериюасівська. Фото: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені обстрілами об’єкти та підтримують стабільну роботу системи електропостачання. Незважаючи на постійні загрози, станом на 4 вересня у Одесі та області відключень світла за графіком не передбачено.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Станом на сьогодні споживання електроенергії зростає. порівняно з учорашнім днем воно збільшилося на 3,6%. У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж запровадять.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що у вересні українцям не варто очікувати змін у тарифах на комуналку. Також ми повідомляли про те, які ціни на газ у цьому місяці.  

Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
