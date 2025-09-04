Одеса та область: графіки відключення світла станом на 4 вересня

Нічна Дериюасівська. Фото: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені обстрілами об’єкти та підтримують стабільну роботу системи електропостачання. Незважаючи на постійні загрози, станом на 4 вересня у Одесі та області відключень світла за графіком не передбачено.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Станом на сьогодні споживання електроенергії зростає. порівняно з учорашнім днем воно збільшилося на 3,6%. У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж запровадять.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

