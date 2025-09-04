Видео
Україна
Графики отключений — будут ли одесситы со светом завтра

Графики отключений — будут ли одесситы со светом завтра

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:32
Одесса и область: графики отключения света по состоянию на 4 сентября
Ночная Дериюасовская ночная. Фото: Новини.LIVE

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами объекты и поддерживают стабильную работу системы электроснабжения. Несмотря на постоянные угрозы, по состоянию на 4 сентября в Одессе и области отключений света по графику не предусмотрено.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Где узнать графики

По состоянию на сегодня потребление электроэнергии растет. по сравнению со вчерашним днем оно увеличилось на 3,6%. В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в сентябре украинцам не следует ожидать изменений в тарифах на коммуналку. Также мы сообщали, про то какие цены на газ в этом месяце.

.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
