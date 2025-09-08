Світло в Одесі 9 вересня: графік відключень не діятиме

Нічний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Незважаючи на постійний терор з боку РФ, енергетика України витримує навантаження. Тому завтра, 9 вересня, в Одесі не вимикатимуть світло споживачам.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок понеділка воно було меншим на 4,1%, ніж в цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Міністерство економіки зробило прогноз на 2026-2028 роки, електроенергія для українців може здорожчати. Також ми писали, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб країна відмовилася від російських енергетичних ресурсів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні відбудеться перерахунок субсидій. Також ми писали про те, чи будуть пільги для УБД восени.