Світло в Одесі 9 вересня: графік відключень не діятиме

Графіки відключень на завтра — яка ситуація зі світлом в Одесі
Незважаючи на постійний терор з боку РФ, енергетика України витримує навантаження. Тому завтра, 9 вересня, в Одесі не вимикатимуть світло споживачам.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок понеділка воно було меншим на 4,1%, ніж в цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
